«عجمان للتنمية الاجتماعية» تناقش كتاب «لا يملكني»

عجمان (الاتحاد) - نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، أمس، ندوة افتراضية لمناقشة كتاب «لا يملكني» للكاتبة نور الشامسي، التي تناولت سبب كتابته ودور تأليف الكتب في تنمية قدرات النشء. وذلك في إطار الاحتفال بأسبوع القراءة، وبهدف تحفيز جميع أفراد المجتمع على القراءة وتوضيح دورها في تطوير الذات والتنمية المستدامة لرفعة الأوطان.

وأكدت منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، ضرورة الاهتمام بالقراءة لأنها البوابة الحقيقية لدخول حقل المنافسة العالمية، فمن دونها لا يمكن تقديم رؤى حول القضايا المعاصرة، إلا من خلال الاطلاع المستمر على المستجدات والتطورات، لافتة إلى أن المجتمعات المتقدمة هي الأكثر اهتماماً بالقراءة والعلم.

وأشارت إلى ضرورة غرس سمة القراءة في النشء وحثهم على التميز، بهدف نشر ثقافتها من خلال اصطحاب الأبناء إلى المعارض والمنتديات، وإبراز أهمية الكتاب للمساهمة في تغيير نمط الحياة ببث روح المنافسة وابتكار المسابقات الداعمة للاطلاع والقراءة.



