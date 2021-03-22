الحلقة الثامنة من «أمير الشعراء» تنطلق مساء اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء، ثامن حلقات البث المباشر وثالث حلقات المرحلة الثانية من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي «بينونة» و«الإمارات».

يقدم 5 شعراء من 5 دول عربية وأجنبية قصائدهم الشعرية أمام لجنة التحكيم، وسيتم تقييمهم وفق معايير تنافسية مليئة بالتحديات من خلال مرورين لكل شاعر، حيث يشارك في الحلقة كل من: الشاعر السيد خلف أبو ديوان من مصر، الشاعرة حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية، الشاعر السيد أحمد العلوي من البحرين، الشاعر عبدالعزيز لو من السنغال، والشاعر ضيف الله جالو من الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال الحلقة الماضية، أهلت لجنة تحكيم البرنامج الشاعرة زينب جبار من العراق، لتكون بذلك رابع المتأهلين إلى المرحلة الثالثة من البرنامج، فيما ينتظر تصويت المشاهدين كل من: سلطان الضيط من السعودية، علي لون من نيجيريا، محمد عرب صالح من مصر، ومصعب تقي الدين من الجزائر، حيث إن واحداً منهم لديه فرصة الانضمام إلى زملائه في المرحلة القادمة (قبل النهائية)، وبإمكان المشاهدين التصويت لشاعرهم المفضل عبر التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء»، حيث يستمر التصويت لغاية وقت إعلان النتائج مطلع حلقة اليوم.



