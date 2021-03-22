«دبي للثقافة» تصدر الدليل الأول لخدماتها

دبي (الاتحاد) - أصدرت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الدليل الأول لخدماتها «2020-2021»، الذي يشتمل على معلومات عن الهيئة وجميع الخدمات التي تقدمها، وخطوات رحلة المتعامل للحصول على تلك الخدمات، ضمن جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات متعامليها وإسعادهم.

إلى ذلك، قالت خولة الياسي مدير إدارة خدمة المتعاملين في «دبي للثقافة»: «يأتي هذا الدليل، حرصاً من «دبي للثقافة» على تعريف فئات الجمهور بالخدمات التي تقدمها مراكز تقديم الخدمة التخصصية التابعة لها، والسعي لتقديم أفضل الخدمات لها، من خلال توفير مرجع موحد للمعلومات يجيب عن تساؤلات المتعاملين وتوقعاتهم حول الحصول على تلك الخدمات، وجعله في متناول الجميع وبأيسر السبل، ما يسهم في تعزيز سعادة المتعامل التي تعتبر أولوية من الأولويات المؤسسية لخارطة طريق استراتيجيتنا، التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للثقافة، حاضنة للإبداع ملتقىً للمواهب».

وأضافت «الهدف من الدليل المتوافر باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى اللغة الأردية، والصينية قريباً على الموقع الإلكتروني للهيئة www.dubaiculture.gov.ae في تبسيط إجراءات متعاملينا من الفنانين والأدباء والمثقفين والمهتمين من أفراد المجتمع على مختلف أعمارهم، سواء المقيمين أو الزوار أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمؤسسات العامة والخاصة، ورواد الأعمال، للوصول إلى الخدمات اللازمة لهم بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد، حيث يوضح الدليل بطريقة مبسّطة كيفية الحصول على الخدمات، مع تفصيل المتطلبات اللازمة في كل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة، والإجراءات وخطوات تقديم الطلب والرسوم ومراكز تقديم الخدمة وساعات العمل، وأرقام هواتف مراكز تقديم الخدمة».