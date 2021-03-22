«حوار الأفلام: من أبوظبي إلى إسرائيل» تعزز التعاون السينمائي والتلفزيوني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إيمج نيشن أبوظبي»، إحدى الشركات الرائدة الحائزة العديد من الجوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، عن إطلاق سلسلة من الندوات الإلكترونية بالتعاون مع صندوق السينما الإسرائيلي، بهدف تعزيز تبادل المحتوى الثقافي ودعم صنّاع الأفلام في كلا البلدين.

وستركز سلسلة الندوات الإلكترونية، بعنوان «حوار الأفلام: من أبوظبي إلى إسرائيل»، على جُملة من الموضوعات الحيوية ضمن مجالات الإنتاج وتطوير الكوادر الموهوبة والإخراج السينمائي في أبوظبي وإسرائيل، بهدف تشجيع التعاون والإنتاج المشترك بين شركة إيمج نيشن وصندوق السينما الإسرائيلي.

وتُقام أول ندوة من هذه السلسلة يوم 24 مارس، بمشاركة نخبة من الخبراء والكفاءات المتميزة القادمة من لجنة أبوظبي للأفلام وصندوق السينما الإسرائيلي وأكاديمية السينما والتلفزيون الإسرائيلية، بالإضافة إلى مجموعة مستقلة من مخرجي السينما، حيث ستتناول موضوعات مرتبطة بتمويل الأفلام الروائية الطويلة، مثل برامج الحوافز والحسم على تكاليف الإنتاج والصناديق السينمائية في أبوظبي وإسرائيل، وغيرها من آفاق التعاون المشترك المحتمل.

تعاون

فضلاً عن ذلك، سيلقي كل من محمد محمود آل خاجة، سفير دولة الإمارات في إسرائيل، ووإيتان نائيه، ممثل البعثة الدبلوماسية في السفارة الإسرائيلية بأبوظبي، كلمة رئيسية حول أهمية تعزيز سُبل التعاون في قطاع السينما والتلفزيون بين البلدين.

وقال مايكل غارين، الرئيس التنفيذي لدى شركة «إيمج نيشن أبوظبي»: تكتسب هذه الندوات الإلكترونية أهمية كبيرة على مستوى تعزيز التعاون الثقافي، كما أنها تُعد بمثابة مبادرة حيوية وشراكة بارزة مع صندوق السينما الإسرائيلي، وهي تأتي ضمن مساعينا المبذولة لتعزيز وعي الجمهور حول أهمية فرص الشراكة القيّمة التي تضمن تحقيق التعاون الإنتاجي والاستثماري بين أبوظبي وإسرائيل. ونحن على ثقة تامة بأن هذا التقارب والجهود المشتركة لإنتاج محتوى نوعي سيعمق بدوره الروابط الممتدة بين البلدين وبما سينعكس إيجابياً على القطاع الإعلامي في المنطقة بأكملها.

ومن جانبها، قالت ليزا شيلوخ أوزراد، المدير التنفيذي لصندوق الفيلم الإسرائيلي: نحن سعداء بهذا التعاون المشترك الذي نأمل أن تنشأ عنه علاقة طويلة ومثمرة بين صنّاع الأفلام في دولة الإمارات وإسرائيل. ولطالما تشكل الثقافة ركيزة أساسية في بناء جسور التواصل بين مختلف الدول والشعوب وتعزيز قيم التسامح والانفتاح. وهناك الكثير من الروابط التي تجمع بيننا، ونحن فخورون بأن تكون هذه الشراكة نقطة الانطلاقة نحو آفاق واسعة من التعاون الثقافي، مما سيعزز التقارب بين الشعبين، وسيفتح المجال أمامنا إنتاج أفلام سينمائية مبتكرة ورائعة.

علاقات

وبدورها، قالت ألما المبارك، مدير قسم المبادرات الدبلوماسية في إيمج نيشن أبوظبي: يُعد التعاون الإبداعي والثقافي بين الإمارات وإسرائيل خطوة هامة ضمن المساعي المبذولة لتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتهدف سلسلة الندوات الإلكترونية إلى تحقيق مزيد من الزخم في هذا الصدد، ونأمل توسيع نطاق التعاون والتبادل المعرفي والثقافي بينهما في المستقبل القريب.

وتضم قائمة المتحدثين في الندوة الأولى عدداً من الخبراء، بمن فيهم: هانز فرايكين، رئيس لجنة أبوظبي للأفلام، وليزا شيلوخ أوزراد، المدير التنفيذي لصندوق السينما الإسرائيلي، وعساف أمير، رئيس أكاديمية السينما والتلفزيون الإسرائيلية، والمخرجون: عبدالله الكعبي وعلي فيصل مصطفى وإيران ريكليس

وعلى هامش هذه الندوة الإلكترونية، ستنعقد جلسات حوارية مع الجمهور لمناقشة الموضوعات على نطاق أوسع مع هؤلاء المتحدثين، بقيادة ممثلين عن شركة «إيمج نيشن أبوظبي» وtwofour54 وصندوق السينما الإسرائيلي.

وتأتي سلسلة الندوات الإلكترونية ضمن اتفاقية إطارية للتعاون الثقافي، تقوم على مبادئ النوايا الحسنة، أبرمتها لجنة أبوظبي للأفلام مع صندوق السينما الإسرائيلي ومدرسة سام شبيغل للإنتاج السينمائي.



