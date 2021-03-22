مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يُكرم الفنانة نادية الجندي

يُكرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، التي تنطلق يوم الجمعة القادم، الفنانة نادية الجندي، وذلك خلال حفل الافتتاح، الذي يُقام في معبد الكرنك الفرعوني، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم ، والتي تقام دورة هذا العام برعايتها تحت شعار" 10 سنوات من الخيال".

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن "تكريم النجمة الكبيرة نادية الجندي هو مفاجأة المهرجان في دورته العاشرة ونكرمها لمسيرتها السينمائية الزاخرة التي قدمت فيها قضايا مهمة وكانت نجمة الشباك الوحيدة في دور العرض السينمائي ونافست النجوم الرجال".

فيما قالت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان إن الفنانة نادية الجندي تتمتع بحب الجمهور إلى جانب الحضور والجاذبية الشخصية، واحتفظت بلقب نجمة الجماهير على مدى 25 عاماً، وهذا اللقب وإن دل على شئ فهو يدل على اختيار واع من الجماهير وعلى فنانة ذكية وقوية استطاعت أن تخلق حالة من التواصل مع الجمهور وكأن هناك ميثاقاً يلتزم به الطرفان، وكان عليها أن تلتزم بحسن الاختيار لموضوعات تعكس اهتمامات الشارع العربي.

وكان المهرجان قد سبق وأعلن عن تكريم المخرج علي عبد الخالق، والفنان القدير سمير صبري والنجم محيي إسماعيل والمخرج شيخ عمر سيسكو وتكريم السينما السودانية.

يذكر أن الفنانة نادية الجندي قدمت عبر مشوارها السينمائي أفلاماً طرحت خلالها وبجرأة شديدة السلبيات المختلفة في المجتمع.



