وفاة "شاعر 11 سبتمبر" عن 75 عاماً

توفي الشاعر البولندي آدم زاغاييفسكي المعروف بأعماله المتمحورة حول هجمات 11 سبتمبر 2001، الأحد، في مدينة كراكوفا جنوب بولندا عن 75 عاماً، على ما أفادت وسائل إعلام بولندية نقلاً عن الدار الناشرة لأعماله.

وكان زاغاييفسكي المولود سنة 1945 في لفيف، من أشهر الكتاب المعاصرين في بولندا، ويزخر رصيده بجوائز كثيرة كما جرى التداول باسمه مرات عدة لنيل جائزة نوبل للآداب.

وكان يعيش بين بولندا والولايات المتحدة حيث كان يدرّس الأدب في جامعة شيكاغو وأصبح معروفاً بـ "شاعر 11 سبتمبر".

وقد حاز هذا اللقب بعدما اختارت مجلة "ذي نيويوركر" إحدى قصائده بعنوان "تراي تو برايز ذي ميوتيلايتد وورلد"، لنشرها على الصفحة الأخيرة من عددها الخاص بهذه الهجمات.

وأقام في باريس سنة 1982 بعيد محاولة آخر القادة الشيوعيين البولنديين، الجنرال ياروزلسكي، قمع "سوليدارنوسك" (حركة "تضامن")، أول نقابة حرة في المناطق التي كانت تدور في الفلك السوفياتي.

وإثر عودته إلى كراكوفا في 2002، فاز بجوائز وتكريمات عدة بينها جائزة نويشتات الأدبية الدولية وجائزة الحرية إضافة إلى منحة من مؤسسة غوغنهايم.