أول شبكة كتب إلكترونية لمسافري المطارات

الشارقة (الاتحاد)

أبرمت «مكتبات الشارقة العامة» و«هيئة مطار الشارقة الدولي» مذكرة تفاهم لإطلاق أول شبكة كتب إلكترونية لمسافري المطارات في الشرق الأوسط، لفتح المجال أمام المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي للاستفادة من آلاف العناوين والمؤلفات بلغات متعددة.

وتتيح المبادرة الأولى من نوعها في المطارات الدولية على مستوى العالم، للمسافرين من الكبار والصغار تحميل الكتب على الأجهزة اللوحية أو الهواتف وقراءتها خلال الرحلة مع إمكانية الاحتفاظ بالنسخة الإلكترونية للكتب لمدة 21 يوماً، وتتيح الشبكة مؤلفات وعناوين بمواضع مختلفة، تشمل الرواية، والشعر، والتاريخ، والعلوم، والفن، وغيرها من أصناف المعارف.

إلى ذلك، قال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب: «المبادرة تعزز القراءة في الإمارة والدولة، وتعبر عن رسالة إمارة الشارقة إلى العالم أجمع، في التأكيد على أن الكتاب أحد أهم ركائز مشروع نهضة الإمارة والدولة، وبالقراءة يمكننا أن نمد جسور التواصل ونغني تجاربنا بما تحققه الإنسانية من إنجازات على مختلف المستويات».

وأضاف: «ما يميز المبادرة أنها جاءت نتيجة تعاون مثمر بين جهة مختصة بالكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، وجهة تؤمن بأثر القراءة على توجهاتها في تقديم الصورة الحضارية لإمارة الشارقة والمساهمة في مشروعها الثقافي والاقتصادي والسياحي، ما يجعل هذه الخطوة أنموذجاً يحتذى به ليس على مستوى المنطقة وحسب، وإنما على مستوى العالم».

وأكد أن المبادرات تُنفذ على مبدأ تكامل العمل والتعاون المؤسسي انطلاقاً من رؤية راسخة تؤمن بأن كل جهد نوعي في قطاع ما سينعكس على سائر القطاعات ويخدم المجتمع ويعزز تجربته الحضارية.

من جانبه، قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «تُجسد هذه المبادرة هوية إمارة الشارقة بطموحاتها وتطلعاتها، وما تنقله إلى العالم من موروث ثقافي ترسيخاً لمكانتها منارة ثقافية عالمية وملتقى للمفكرين والمبدعين».

وأضاف: «نتطلع أن يكون هذا التعاون بوابة لمزيد من الجهود المشتركة، خاصة وأننا نلتقي تحت مظلة أهداف موحدة، نسعى من خلالها إلى تحويل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى خطوات عملية، لتواصل الإمارة النهوض بما تخطو إليه من تنمية شاملة».

وسيتم تنفيذ مبادرة شبكة الكتب الإلكترونية على مرحلتين، الأولى للكبار، خلال شهر أبريل المقبل، والثانية للصغار، في الربع الأخير من العام الجاري، ولن يكون بينها وبين القراء أي حواجز أو إجراءات وخطوات متعددة للوصول إلى محتواها، إذ يصل للمسافرين إشعارات على هواتفهم وأجهزتهم الرقمية خلال تواجدهم في المطار تبيّن لهم آلية تحميل الكتب بتقنية تشبه الاتصال بشبكة الإنترنت من دون الحاجة لتثبيت تطبيقات أو تفاصيل للدخول أو خطة بيانات.

كما ستتضمن المبادرة في مراحل لاحقة، توفير أجهزة لوحية ولوحات إرشادية لتسهيل وصول المستخدمين للكتب إلى جانب مقاعد مهيأة للقراءة ضمن أعلى معايير السلامة والوقاية من (كوفيد-19).