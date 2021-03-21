وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي عن 90 عاماً

إيهاب الملاح (القاهرة)



بعد مشوار حافل بالصدمات والمعارك والمواجهات الفكرية الجريئة، توفيت الطبيبة والناشطة والكاتبة المصرية المعروفة نوال السعداوي، عن عمر ناهز التسعين عاماً، وهي التي عرفت بدفاعها المستميت عن حقوق المرأة، ومواجهة ما كانت تطلق عليه «التسلط الذكوري».



بين الطب والأدب

نوال السعداوي من مواليد كفر طلحة بمحافظة الدقهلية عام 1931، لأسرة متوسطة الحال، فكان أبوها موظفاً بوزارة المعارف، وقد لعب دوراً كبيراً في حياتها، فمنه تعلَّمَتِ التمردَ على قيود المجتمع، وأن الثوابت التي لا تؤمن بها هي أصنامٌ يسهل تحطيمها، أما أمها فهي سيدة ريفية بسيطة ورثَتْ عنها ابنتُها الجَلَدَ وتحمُّلَ المسؤولية.

أتمَّتْ نوال السعداوي دراستَها الجامعية، وتخرَّجَتْ في كلية الطب عام 1955، وعُينت طبيبة في وزارة الصحة، وفي عام 1965 حصلت على درجة الماجستير من جامعة كولومبيا، ومارست الطب والإدارة الطبية (1966 ـ 1967)، وما بين 1968 و1973 ترأست تحرير مجلة «الصحة»، واختيرت سكرتيرة عامة مساعدة لنقابة الأطباء، وسكرتيرة لتحرير مجلة «الأطباء»، ثم تفرغت للكتابة طبقاً لنظام التفرغ الذي أتاحه المجلس الأعلى للفنون والآداب (1973 - 1979)، وعملت بالأمم المتحدة في أديس أبابا (1979 - 1980)، وعلى الرغم من الصراع الدائم داخلَها بين الأدب والطب، فإن أحدهما لم يحسم المعركة، فقد كانت طبيبةً مشاكسة وأديبةً مثيرة للجدل.

وقد تزوَّجَتْ ثلاثَ مرات وأثمَرَ زواجُها ولداً وبنتاً، وكان زواجها الأخير من الكاتب والروائي الراحل شريف حتاتة هو الذي دفَعَ بأعمالها إلى العالَمية بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، بحسب نبذة التعريف الملحقة بأعمالها.



روائية وقصصية

بدأت مشوار كتابتها بالأدب القصصي، ثم اتجهت إلى الكتابة السياسية المباشرة، ومع وضوح المباشرة في أعمالها ووضوح الرمز أيضاً، فإن كتاباتها عبرت عن مناطق شائكة من التجربة الإنسانية لم يعتد المجتمع معالجتها على نحو صريح، فكان «الموضوع» المهجور بمثابة البطل في كتاباتها، يبرز في أعمالها التأثر بالنظرية الماركسية والدعوة إلى الحرية السياسية والاجتماعية، وتوجيه الانتقادات إلى النظم الاجتماعية القمعية ومحاولة الانقلاب عليها، ثم تفعيل منظمات المجتمع المدني.

نشرت من الأعمال الروائية: «الغائب» (1969)، «امرأة عند نقطة الصفر» (1973)، «موت الرجل الوحيد على الأرض» (1975)، «أغنية الأطفال الدائرية» (1976)، «سقوط الإمام» (1987)، «امرأتان في امرأة» (1981)، «مذكرات طفلة اسمها سعاد» (1991)، و«جنات إبليس» (1992).

ومن المجموعات القصصية: «تعلمت الحب» (1957)، «لحظة صدق» (1959)، «حنان قليل» (1960)، و«الخيط والجدار» (1977).. ومن المسرحيات: «إيزيس» (1985)، و«الإنسان» (1985).



قضايا المرأة

اشتهرت السعداوي بكتابتها لسيرتها الذاتية، والأعمال الأدبية المتصلة بها بدءاً من كتاب «مذكرات طبيبة» (1958)، الذي حقق شهرة كبيرة، بعد نشره في سلسلة اقرأ (1965)، ثم «مذكراتي في سجن النساء» (1984) عن فترة اعتقالها في نهاية عهد السادات، ثم «رحلاتي حول العالم» (1986)، وأخيراً «أوراق حياة» (1995).

وعلى الرغم من جهدها في الدفاع عن قضايا المرأة المصرية والعربية، فإن الاحتفاء بها جاء من دول عدة غير عربية، كما إنها رُشِّحت لجائزة نوبل، وشاركت في مؤتمرات عديدة خارج مصر، واشتهرت في بريطانيا من خلال علاقتها بالمنظمات الداعمة لحقوق المرأة، وذاع صيت بعض أعمالها المترجمة إلى لغات أجنبية، ليظل اسم نوال السعداوي من أهم الأسماء المحفورة في مخيِّلة الأدب النِّسوي، كما يصفها ناشر أعمالها المتاحة إلكترونياً بالمجان.