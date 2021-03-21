بيع «أكاديمية الإنسان» لـ«برنيني» بـ 1.9 مليون يورو

ليل (أ ف ب)

بيع رسم أنجزه الفنان الإيطالي الشهير جان لورنزو برنيني في القرن السابع عشر، في مزاد في فرنسا، أمس الأول، مقابل 1.9 مليون يورو، محطمة «رقماً قياسياً عالمياً لرسم» من هذا الفنان، وفق الدار المنظمة للحدث.

وقال مفوض المزاد دومينيك لو كوينت: «حُطّم الرقم القياسي العالمي السابق لأغلى رسومات برنيني (139 ألف يورو عام 2014). نحن سعداء للغاية؛ لأننا أدينا دورنا في كشف التحفة الفنية».

ولم تُعلن هوية الشخص الذي اشترى الرسم «لكنه على الأرجح من بلد ناطق بالإنجليزية»، وفقاً للو كوينت الذي أشار إلى أن العمل «سيُنقل إلى خارج فرنسا».

وأشار إلى أن هذا الرسم الأكاديمي الذي يمثل رجلاً جالساً وسط نباتات وافرة، «تعبير أنموذجي عن الفن في حقبة الباروك، ونبوغ برنيني».

وأشارت دار المزادات إلى أن الرسم الذي يحمل عنوان «أكاديمية الإنسان» هو جزء من مجموعة «ضيقة للغاية من أعمال برنيني الأكاديمية المعروفة»، إذ إن مؤرخي الفنون لم يحصوا «أكثر من سبعة» منها، «وكلها محفوظة في متاحف ومؤسسات، بينها عمل في متحف أوفيزي في فلورنسا». وعُرف جان لورنزو برنيني (1598 - 1680) خصوصاً بتماثيله في نافورة نافونا الشهيرة في روما.