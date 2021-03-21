هالة فاخر تعتذر عن «الطاووس»

محمد قناوي (القاهرة)

اعتذرت هالة فاخر عن عدم المشاركة في مسلسل «الطاووس» مع جمال سيلمان، والمقرر عرضه خلال رمضان المقبل، بسبب انشغالها بتصوير أربعة مسلسلات أخرى.

وقالت هالة فاخر لـ«الاتحاد»: أشارك في بطولة مسلسل «أحسن أب» مع علي ربيع، تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني من 15 حلقة، وأجسد دور رئيسة لجنة تحكيم برنامج مسابقات، ويدور في إطار كوميدي، ويقدم دراما غير نمطية بعيداً عن الابتذال.

وأضافت فاخر أنها تقوم حالياً بتصوير دورها ضيف شرف في مسلسل «نجيب زاهي زركش» مع يحيى الفخراني، وتقدم دور زوجته التي تتوفى وتترك له ثلاثة أبناء.

وتشارك في الجزء الثالث من مسلسل «بيت العيلة»، مع شيرين ومنى هلا وعمرو عبد العزيز وإخراج عادل عوض، قصة عمرو سمير عاطف، سيناريو وحوار روماني ماهر، ويعرض بعيداً عن موسم رمضان.

وتدور أحداثه حول أربع أخوات تفرقهن الحياة عند الزواج، ولكنهن يصبحن مطلقات في وقت واحد، ويضطررن لأن يعشن مع بعضهن مرة أخرى، وتحدث لهن العديد من المفارقات بسبب اختلاف شخصياتهن وأعمارهن واهتماماتهن.

وقالت هالة: إن العمل الرابع هو مسلسل «عودة الأب الضال» مع بيومي فؤاد وإخراج أحمد عبد العال، في حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصصاً مختلفة، حول أب لديه 7 أبناء.



