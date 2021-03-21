ود وعرفان في «أصدقاء كبار المواطنين»

خولة علي (دبي)

نظمت جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين فعالية «ود وعرفان» في دورتها الخامسة تزامناً مع الاحتفال بيوم الأم، وعرفاناً لدور الأمهات الكبيرات اللاتي قدمن الكثير وما زل عطاؤهن في تدفق مستمر خدمة لأسرهن والمجتمع، وتخللت الفعالية تكريم إحدى الأمهات من العضوات المنتسبات لنادي بركة الدار، التي غابت عن الحضور بجسدها إلا أن أعمالها التطوعية شاهدة على ما قدمته من خدمة جليلة للمجتمع، كما تضمن الحفل الكثير من الفقرات التي أدخلت البهجة والسرور على قلوب الأمهات.

وفي كلمة مريم السلمان رئيسة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين قالت: جاءت مبادرة «ود وعرفان» في دورتها الخامسة، لإظهار دور الأم من كبيرات السن وتعزيز هذا الدور من خلال، إقامة حفل تكريم لها يتخلله مشاركة من أبنائها عبر برنامج «زووم» لتقديم كلمه شكر وامتنان لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم والإشادة بدورها الكبير في العطاء.

وعبرت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عن امتنانها لتواجدها في هذه التظاهرة الاحتفالية بيوم الأم، والتي جاءت تحت مسمى ود وعرفان لافتة إلى أنه من العرفان تمجيد ذكرى أشخاص رحلوا عنا تاركين أثرا طيبا في قلوب من عاشروهم وتعاملوا معهم وساهموا بصدق في خدمة المجتمع. ولافتة طيبة من الجمعية أن يخلد أسم الأم والجدة العطوف الراحلة ميمونة عبدالله بامطرف على مجلس يخص كبار المواطنين، لنقول للجميع أن عطاءكم باق، وأثركم لن يندثر فأنتم الماضي بعراقته ونبله وأنتم مصانع ومربيات الأجيال الناشئة.



