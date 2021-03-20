«الفجيرة الثقافية» تطلق مبادرة «مكتبة لكل أسرة»

الفجيرة (الاتحاد)

أعلنت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أمس الأول، عن إطلاق مبادرة «مكتبة لكل أسرة»، تزامناً مع شهر القراءة الوطني، الذي يقام هذا العام تحت شعار «أسرتي تقرأ»، بحضور خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة وفاء أحمد العنتلي، مديرة منصة ترابط، المشرفة العامة على المبادرة.

قال الظنحاني إن مبادرة «مكتبة لكل أسرة» تنطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في النهوض بالإنسان من خلال الكتاب والمعرفة، إضافة إلى تعزيز مكانة إمارة الفجيرة على الساحة الثقافية المحلية والدولية، باعتبارها منارة ثقافية حاضنة للمواهب وداعمة للإبداع، ومركزاً للحوار الثقافي والإشعاع الحضاري. وأضاف الظنحاني «سيتم توزيع أكثر من 5000 كتاب من المعارف العامة والكتب العلمية والأدبية والتاريخية، مؤكداً أهمية تحويل القراءة إلى ممارسة يومية لدى مختلف شرائح المجتمع.

من جانبها أفادت د. وفاء العنتلي، قائلة «نسعى من خلال مبادرة «مكتبة لكل أسرة» إلى تشجيع أفراد المجتمع خصوصاً النشء على القراءة المستدامة باعتبارها من أهم الركائز التي تسهم في رفع مستوى الشعوب وتقود نحو مستقبل أكثر رقياً، وإنشاء أجيال قارئة تعزز صناعة المحتوى وترسيخ المعرفة».