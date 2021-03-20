«أساسيات ومقومات القصيدة» لطلبة المدارس

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن انتهاء دورة «أساسيات ومقومات القصيدة»، التي تضمنت ورشة عمل بعنوان «شاعر المستقبل» واستهدفت طلاب المدارس في إمارة أبوظبي.

أقيمت هذه الدورة بالتعاون بين أكاديمية الشعر ودائرة التعليم والمعرفة، وكان الهدف منها احتضان المواهب الشابة ورعايتها، من خلال تطوير أدوات الكتابة الشعرية لديهم وصقل مواهبهم، للوصول إلى جيل محب للشعر والأدب يحافظ على إرثه وثقافته الأصيلة.

أقيمت الدورة عبر تقنية التعليم عن بُعد، على مدى أربع محاضرات تضمنت مدخلًا إلى الشعر وفكرة الكتابة ومقوماتها، والتعرّف على التجارب الشعرية للطلبة/‏‏ تمرين تطبيقي، كما تضمنت جوانب الوزن والقافية في القصيدة.