تصفيات لقب فارس «المنكوس».. غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء غدٍ الأحد، المرحلة الرابعة (نصف النهائية) لتصفيات اللقب على فارس المنكوس ببرنامج «المنكوس» بموسمه الثاني، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وذلك من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات وعبر قناتي «بينونة» و«الإمارات». وسيتنافس خلال الحلقة 6 نجوم من الذين تبقوا لهذه المرحلة، حيث سيقدمون روائعهم أمام أعضاء لجنة التحكيم، ويتم تقييم أدائهم من قبل اللجنة من 30 درجة لهذه الحلقة، ومن ثم ينتقلون إلى تصويت المشاهدين الذي يستمر حتى نهاية الحلقة الأخيرة وخصص له 40 درجة، فيما سيكون تقييم آخر خلال الحلقة الأخيرة من 30 درجة.

وكانت الحلقة الماضية قد شهدت تأهل كل من (عبدالله فهد الصخابرة من السعودية، وهادي بن ربعة من الكويت)، أما بقية المتسابقين وهم (سعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية، سعود سالم آل طينان من الكويت، صالح حسين الهمامي من السعودية، مسعود بن شعفول من السعودية، ناصر هادي المنصوري من الإمارات، نهيان مبارك المنصوري من الإمارات) فينتظرون دعم وتصويت المشاهدين لهم على مدار الأسبوع، لتأهل 4 منهم للمحطة القادمة من المسابقة من خلال التصويت عبر موقع برنامج المنكوس (www.almankous.ae) أو التطبيق الخاص به.

يذكر أن آلية التنافس في برنامج المنكوس تمر بخمس مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى 3 أمسيات يشارك بها 18 متسابقاً، وتنقسم درجاتها إلى 50 درجة للجنة التحكيم و50 درجة لتصويت المشاهدين عبر موقع البرنامج (www.almankous.ae) أو التطبيق الخاص به، وفي كل أمسية يتنافس 6 متسابقين يتأهل منهم اثنان بقرار لجنة التحكيم واثنان بالتصويت.

ويكون مجموع المتأهلين للمرحلة الثانية 12 متسابقاً، سيتنافسون بدورهم من خلال أمسيتين تنقسم درجاتهما إلى 50 درجة للجنة التحكيم و50 درجة للتصويت، ويتأهل في كل حلقة اثنان بقرار لجنة التحكيم واثنان بالتصويت.

وفي المرحلة الثالثة (ربع النهائية) يشارك 8 متسابقين في أمسية واحدة، ويتأهل منهم 6 متسابقين (2 بقرار لجنة التحكيم و4 بالتصويت)، وتتوزع الدرجات كالتالي: (50 للجنة التحكيم و50 لتصويت المشاهدين).

أما في المرحلة الرابعة (نصف النهائية) فيتنافس 6 متسابقين في أمسية، وتقيم لجنة التحكيم أداء المتسابقين من خلال 60 درجة، تنقسم إلى 30 درجة خلال الحلقة و30 درجة خلال الحلقة النهائية وبدون خروج أي متسابق، ويقوم المشاهدون بالتصويت لنجمهم المفضل، وفي المرحلة الخامسة (النهائية) يتنافس المتسابقون الـ 6 ويتم في نهاية الحلقة جمع درجات لجنة التحكيم من 60 درجة، مع تصويت المشاهدين من 40 درجة، وبناءً على المجموع يتم ترتيب المتسابقين من السادس إلى الأول.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف درهم إماراتي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 300 ألف درهم، والثالث على 200 ألف درهم، والرابع على 150 ألف درهم، والخامس على 100 ألف درهم، والسادس على 50 ألف درهم.



