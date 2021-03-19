«الشارقة للإبداع العربي».. تجارب وشهادات بـ«ملتقى الأقصر للشعر»

الأقصر، مصر (الاتحاد) - تواصلت فعاليات اليوم الثاني لملتقى الأقصر للشعر العربي، التي ينظمها بيت الشعر بالأقصر، بمناسبة اليوم العالمي للشعر (17 - 19 مارس 2021)، من خلال جلسة حوارية وشهادات حول (جائزة الشارقة للإبداع العربي- الإصدار الأول)، بمشاركة شباب مصر الفائزين بالجائزة، بحضور وفد دائرة الثقافة بالشارقة، ممثلاً برئيسها عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وعدد من جمهور الشعر في الأقصر، وقد قدم الورقة الأولى حسين القباحي بعنوان «الأهداف والمسيرة والتأثير»، أشار فيها إلى العمر الزمني للجائزة الذي تجاوز 25 عاماً، موضحاً أهمية أن تحمل اسم الشارقة عاصمة الثقافتين العربية والإسلامية والعاصمة العالمية للكتاب، ومن سمات التميز أيضاً تعدد حقولها وتنوع وشمولية الفائزين بها، ورفدها للساحة الثقافية العربية بأكثر من 500 مبدع ومبدعة شكلوا إضافة نوعية للساحة العربية.

اقرأ أيضا... «ثقافة الشارقة» تطلق ملتقى الأقصر للشعر العربي



د. الضوي محمد الضوي قدم شهادة عن تجربته الشخصية المميزة التي قادته إلى لقاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وملتقى الشارقة للشعراء الشباب في الأقصر عام 2010، حيث أثنى الضوي على تجربته من خلال تعرفه على دائرة الثقافة بالشارقة، ومن ثم بيت الشعر بالأقصر، حيث ساهم ذلك بالارتقاء بتجربته الإبداعية، مثنياً على دور الشارقة في ريادتها الثقافية عربياً وعالمياً.

أما القاص المصري أحمد أبودياب، فقد عرج إلى تجربته مع الجائزة التي بدأت قبل 6 سنوات، وتتويجها باستعراض النقاد لتجربته الإبداعية، بعدما فاز بالجائزة في حقل القصة، مستعرضاً ما كُتب عنه في المنابر الإعلامية بالشارقة خاصة بمجلة «الشارقة الثقافية».

ثم قدم الشاعر جعفر أحمد حمدي شهادة عن مشاركته في جائزة الشارقة للإبداع العربي، مؤكداً أهميتها لدى المبدعين الشباب، وتعتبر وجهة لهم، كما أنها عبر مسيرتها رفدت الساحة الثقافية العربية بالكثير من الكتاب والمبدعين.

كما شهدت الفعاليات إقامة حفل فني لفرقة الأقصر للفنون التلقائية، التي قدمت لوحات فنية بديعة حظيت بإعجاب الحضور، أما الأمسية الشعرية الثانية فشارك فيها 6 شعراء هم: حسن شهاب الدين، عبيد عباس، رشا زقيزق، شعبان البوقي، أحمد جمال مدني، ومحمد منصور الكلحي، وتناولوا في قصائدهم مواضيع وطنية إنسانية ووجدانية.

وقد أعرب عبدالله العويس عن سعادته بتنامي فعاليات ملتقى الأقصر للشعر قائلاً «نحن أمام مهرجان ثقافي يتضمن مختلف ميادين الإبداع، وهذا التراكم سيكون تأثيره النوعي والأدبي والإبداعي ملموساً في المستقبل القريب».