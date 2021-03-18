«ثقافة الشارقة» تطلق ملتقى الأقصر للشعر العربي

الأقصر (وام) - أطلقت «دائرة الثقافة بالشارقة» اليوم فعاليات ملتقى الأقصر للشعر العربي ببيت الشعر بالمحافظة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للشعر.

حضر الإطلاق عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد عبدالله البريكي، مدير بيت الشعر بالشارقة.. ومن الجانب المصري الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ممثلاً عن وزارة الثقافة المصرية، والدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، وسعد فاروق، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي السابق، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

بدأت فعاليات اليوم الأول من الملتقى الذي يشهد تدشين الموقع الإلكتروني لبيت الشعر بالأقصر بافتتاح معرض الخط العربي المصاحب للحدث بمشاركة 15 فناناً و25 لوحة خطيّة.. أعقبتها كلمة للشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، استعرض خلالها جانباً من إنجازات البيت على مدار ستة أعوام، وما قدمه للساحة الشعرية العربية من مواهب شابة وواعدة تحتل اليوم مراكز الصدارة على الساحة الشعرية العربية.

وقال عبدالله العويس: «نسعد كثيراً عندما تتجدد اللقاءات الثقافية العربية.. فمثل هذه المناسبات تعزز أواصر الأخوة، وتشجع على المزيد من العطاء الإبداعي، وهذا ما دأبت عليه الشارقة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فسعادتنا اليوم بعدة منجزات وإشراقات.. فها هو بيت الشعر في الأقصر يمضي في عامه السادس مواصلاً ما بدأه من عطاء ثقافي متميّز وفدت إليه جموع الشعراء والأدباء من مصر والدول العربية، ولم يقتصر نشاطه على محيطه فحسب بل انتقل بأنشطته وفعالياته إلى محافظات جمهورية مصر العربية ما كان له أكبر الأثر في رفد الساحة الثقافية بالعديد من الأسماء المبدعة، بالإضافة إلى تقدير القامات الأدبية العربية.

وأكد أنه يحسب لبيت الشعر في الأقصر منجز آخر هو استمراره في التواصل مع من بدأ مسيرته الثقافية سواء من البدايات الأولى لملتقى الشارقة للشعراء الشباب أو مع أولئك الذين شاركوا في جائزة الشارقة للإبداع العربي -الإصدار الأول وفازوا بجوائزها.

وأضاف: «ها نحن اليوم نرى هذه الوجوه الطيبة وهي تجتمع في مناسبة جديدة حرص بيت الشعر في الأقصر على تنظيمها رغم الظروف الصحية متخذاً من الإجراءات الاحترازية سبيل وقاية لتنظيم ملتقى الأقصر للشعر العربي بمناسبة اليوم العالمي الشعر على مدى أيام ثلاثة، وعلى فترات صباحية ومسائية.. ويسعدني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى محافظة الأقصر ووزارة الثقافة المصرية وجميع من أسهم في أنشطة البيت للتعاون المثالي الذي نلقاه على الدوام.