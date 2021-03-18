عائشة سلطان لـ«الاتحاد»: القراءة فضاء مفتوح في مواجهة العُزلة

نوف الموسى (دبي)

نظرة خاطفة لمكتبة الكاتبة والإعلامية عائشة سُلطان، كفيلة بالتساؤل عن القراءة، عن تلك الممرات اللانهائية من المعرفة المتواصلة، نحو البحث عما نعتقد أنه الحقيقة، رغم اقتناعنا بأن لكل منّا حقيقته، وأنه لا يمكن إحداث الاتصال الفعلي إلا عبر الجذر الإنساني، الذي تؤمن به عائشة سلطان، وتدافع عن حضوره في الاستشفاف الاستثنائي للرواية، الذي شكل محوراً جوهرياً في حوارها مع «الاتحاد» حول تأسيسها «صالون المنتدى الثقافي»، في ظرف تاريخي تسببت به جائحة «كوفيد ـ 19»، معلنةً بداية من التحولات المهولة، التي من شأنها أن تحدث وعياً يحمل بين جنباته تصوراً جديداً للواقع، وبالأخص في طبيعة العلاقات الإنسانية وتداخلاتها في المجتمعات.

حقبة فارقة

تقول سلطان: «كانت القراءة في مواجهة العزلة، هي المفتاح والمؤسسة الفكرية القائمة بنفسها، منذ عرفت طريق القراءة، دخلت إلى تلك العوالم ولم أخرج، ربما أغلقت الباب من خلفي، واعتبرت أن للوعي أشكالاً عدة تشكله، مثل معلمين ومرشدين أو والدين يحفرون لك الطريق، وأحياناً مرور أشخاص بحقبة تاريخية فارقة، تتيح لهم ما لم يتح لآخرين، فالشباب الذين عاصروا الستينيات، تختلف تجربتهم عن شباب الثمانينيات، وبالنسبة لي فإن القراءة كانت فاتحة لبوابات عديدة، والرواية إحداها، توّجها نجيب محفوظ، ومرتكزها الأدب الروسي».

وأسست سلطان صالون الكتاب، أثناء انضمامها إلى الهيئة الإدارية لندوة الثقافة والعلوم، وهي عضو في صالون بحر الثقافة، وجاء صالون المنتدى الثقافي، ليكون مشروعاً خاصاً بها، تستطيع من خلاله وبمشاركة الأصدقاء في العوالم الثقافية تحقيق استقلالية بمنهجية جديدة غير موجودة في الصالونات الأخرى.

وتقول سلطان إنها سعت إلى إثراء المشهد عبر توجيه صالون المنتدى للقراءة نحو المشاريع الروائية، بمعنى ألا تتم قراءة الرواية لكاتب معين، فقط لكونه روائياً، وإنما يملك رؤية ثقافية، يبني من خلالها مشروعه الأدبي والإنساني، لذلك اطلع الصالون، الذي لم يكمل عامه الأول، على مشاريع عدة من مصر وتونس والجزائر ولبنان والسودان وفلسطين والكويت، إلى جانب روايات مترجمة. وقالت إنهم في صالون المنتدى الثقافي، يعتبرون الثقافة متكاملة في تكوينها.

عناصر قوة

وعن عناصر قوة صالون منتدى الثقافي، تقول سلطان إنهما عاملان أساسيان: الأول أنهم يقدمون الصالون، باعتباره مشروعاً ثقافياً، والثاني هو الذكاء التفاعلي في كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحاضرة لبناء شبكة اتصال أدبي بين مختلف المجتمعات الثقافية.