«بحر الثقافة» يستضيف 3 مشاركات في «أمير الشعراء»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

استضافت «مؤسسة بحر الثقافة»، أمس الأول، ثلاث شاعرات شاركن في برنامج «أمير الشعراء»، وهن: السعودية حوراء علي الهميلي، واللبنانية حنان فرفور، والسورية هبة شريقي. وتضمنت الأمسية الافتراضية قصائد متنوعة في أغراضها وتشكيلاتها الوجدانية والفكرية، فمنها ما تغنى بالوطن أو الأمومة أو بحالة من الوجد إلى عالم خيالي رحب من التأمل والجمال.

وقالت فرفور إنها لا تتصور أن الشعراء يعرفون متى انطلقوا في عالمهم الشعري، وإنما تكون البداية من محبة الشعر بالقراءة والممارسة، ثم قرأت قصيدة عن الأمومة. وعن رسالة الشعر، قالت الهميلي: إنه أجمل رسالة نحملها، موضحة: «في وقت الكتابة أشعر أني أحمل صوت كل أنثى لم تستطع أن توصل صوتها، وهذا شيء متجدد، وفي مرحلة أخرى تكون الرسالة مختلفة». واستهلت قراءتها بقصيدة عنوانها «غيمة بنكهة الزعفران».

وقالت شريقي: إن البداية الشعرية كانت عندما شعرت بالحاجة إلى الكتابة، وقصيدتها لم تكن عن أمها، وإنما عن أبيها، وهي تراه مثلها الأعلى في دروب الحياة. وعبرت الشاعرات عن إعجابهن بجمال أبوظبي وأهمية برنامج «أمير الشعراء» وغيره من الفعاليات الثقافية، كما رأين في تنظيم جلسات الحوار عبر المواقع الإلكترونية وسيلة رائدة، لا مثيل لها في كثير من البلدان العربية الأخرى.