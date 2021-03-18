الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «افتراضياً»

أبوظبي (الاتحاد)

سيتم الإعلان عن القائمة القصيرة المرشحة للجائزة العالمية للرواية العربية 2021 يوم الاثنين الموافق 29 مارس الجاري، في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات، من خلال بث فيديو على صفحة الجائزة على تطبيق «فيسبوك»، يتضمن تصريحات من فريق الجائزة ورئيس لجنة التحكيم، شوقي بزيع.

ويلي الإعلان عقد مؤتمر صحفي افتراضي، يحضره أعضاء لجنة التحكيم صفاء جبران، ومحمد آيت حنّا، وعائشة سلطان، وعلي المقري، باللغتين العربية والإنجليزية، في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات.

وتتكون القائمة القصيرة من ست روايات، سيتم اختيارها من بين الروايات الـ16 المرشحة في القائمة الطويلة، التي صدرت خلال الفترة بين يوليو 2019 وأغسطس 2020.

والجائزة العالمية للرواية العربية أهمّ الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي. وتمنح لأفضل رواية كل عام حسب وجهة نظر لجنة التحكيم وتقييمها. وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات أخرى ونشرها.