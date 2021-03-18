12 مليون مصدر مجاني توفرها «اتحاد الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

وفرت مكتبة «اتحاد الإمارات» التابعة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 12 مليون مصدر رقمي مجاني، ما أضاف إلى سجلّها في تطوير خدماتها التقنية، وعزز دورها في خدمة الباحثين والأكاديميين والمهتمين، في إطار جهود المركز لمواكبة التطورات في مجال قواعد البيانات الرقمية، واحتفاءً بشهر القراءة الذي يصادف شهر مارس من كل عام، وانطلاقاً من الحرص على نشر المعرفة وتسهيل الوصول إليها، وتجاوز الصعوبات التي فرضها وباء «كورونا».

إلى ذلك، قال سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، إن المركز حريص على إتاحة المصادر المعرفية، التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية، من خلال كتب ودوريات ومجلات علمية، ورسائل جامعية وغيرها، وتسهيل الوصول إليها أمام الراغبين، من خلال بوابة المكتبة الإلكترونية.

ومكتبة «اتحاد الإمارات»، من كبريات المكتبات في المنطقة، وتقدِّم خدماتها للجمهور، وللباحثين، عبر شتى أنواع الإصدارات، الخاصة بالموضوعات والقضايا التي تهمّ الباحثين والأكاديميين وطلبة العلم في شتى الحقول والتخصصات.