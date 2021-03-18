ممثل بوليوود الأعلى أجراً في أول فيلم هندي تنتجه «أمازون»

تشارك منصة البث التدفقي الأميركية العملاقة «أمازون برايم» هذه السنة في إنتاج أول فيلم لها في السينما الهندية (بوليوود).

يؤدي دور البطولة فيه الممثل الهندي الأعلى أجراً أكشاي كومار، آملة من هذا المشروع في جذب الجمهور في السوق الهندية الكبيرة.

وأوضحت «أمازون»، في بيان، أن فيلم الحركة والمغامرات الناطق بالهندية «رام سيتو» سيُعرض في دور السينما قبل توفيره للبث التدفقي، لكنها لم تشر إلى موعد إطلاقه.

قال الممثل الهندي الأعلى أجراً في العالم، وفقاً لتصنيف «فوربس» لعام 2020، أكشاي كومار إنه يتطلع «إلى سرد قصة جزء مهم من التراث الهندي، وخصوصاً للشباب».

سجلت خدمات البث التدفقي نمواً كبيراً في الهند بسبب جائحة كوفيد-19، إذ إن الهنود الذين يعشقون السينما اتجهوا إلى التطبيقات بحثاً عن الترفيه في ظل إغلاق صالات السينما لأكثر من ستة أشهر خلال السنة المنصرمة.

وتستثمر «أمازون» أصلاً بكثافة في الهند وخصوصاً في إطار نشاطها الرئيسي وهو التجارة الإلكترونية.

كانت أبرز منصات البث التدفقي على غرار «نتفليكس» و«أمازون» و«ديزنيز هوت ستار» عززت وجودها في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 1,3 مليار نسمة، وسعت إلى إنتاج محتوى محلي، مستعينة بنجوم بوليوود.