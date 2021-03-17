«اتحاد الكتاب» يحتفي في رأس الخيمة بشهر القراءة

رأس الخيمة (وام) - نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات - فرع رأس الخيمة محاضرة حول «أثر القراءة على الفرد والأسرة والمجتمع» بمناسبة شهر القراءة، قدمها الشاعر الدكتور أكرم جميل قنبس، وأدارها الشاعر عبدالله محمد السبب، وحضرها لفيف من المثقفين والأدباء. وأشار الدكتور قنبس إلى أهمية القراءة في حياة الفرد، فهي تزيد علمه ووعيه وتمكنه من معرفة كنه وأسرار الحياة، كما تساعده على التخلص من أمراض لا حصر لها.

واستعرض المحاضر تاريخ القراءة وأثرها، منذ عهد الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، إلى عصرنا الحاضر، وتوقف عند دولة الإمارات، فتحدث عن توجيهات القيادة الرشيدة من أجل دعم القراءة والعلم، منوهاً بمشروع تحدي القراءة الذي أحاط بالوطن العربي قاطبة، وبالمسابقات والجوائز التي تدعم القراءة، وتحدث عن الحراك الثقافي في اتحاد الكتاب والمؤسسات الثقافية التي تدعم القراءة والكتاب. وربط المحاضر بين القراءة والعلم وبين القراءة والوعي وبين القراءة والطب، وبالتالي بين القراءة والتقدم الحضاري والنهوض، مؤكداً أن دعم القراءة يعني دعم الحضارة ودعم الإنسان الذي يتوق إلى المزيد من الصحة والعافية.

وتحدث عن عام الخمسين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مؤكداً أن الإمارات وهي تحتفي بعام الخمسين تخطط للمستقبل، مستندة في ذلك على قاعدة صلبة تبدأ من القراءة والعلم، لتحقيق الكثير بفضل خططها ومنهجها السديد للوصول إلى أرفع درجات التقدم والحضارة.