«آرت دبي».. تكاتف فني في وجه «الجائحة»

نوف الموسى (دبي)

لا يُمكن فعلياً إلغاء اللحظة الحيّة بين العمل الفني والمتلقي، كونها المحرك باتجاه تكوين حالة الوعي التفاعلية، وبناء مخيلة استثنائية جامعة قادرة على إحداث التغير، في واقع ممتلئ بتحديات نوعية؛ ولذلك فإن إطلاق المعرض الفني الإقليمي «آرت دبي 14» حضورياً، أمام إلغاء معظم المعارض الفنية العالمية بسبب الأزمة الصحية المتعلقة بـ«كوفيد- 19»، في مدينة دبي، وتحديداً في مركز دبي المالي العالمي، فُرصة لداعمي وجمهور الفنون من حول العالم، للتكاتف مجدداً، نحو إثراء التجربة الفنية، بأبعاد مختلفة، من خلال عقد اللقاءات، والاستماع إلى أصوات السوق الفني، ومنح منتجي الأعمال الفنية دافعاً للبدء برسم تصورات قادمة، للتحول الذي يعيشه العالم، في مختلف القطاعات التنموية، عبر 50 معرضاً فنياً من 31 بلداً، والاستمتاع بتمازج اللقاء البصري للأعمال التركيبية لفنانين إماراتيين هما محمد أحمد إبراهيم وحسين شريف، وأجهزة عرض ضمن برنامج الأفلام لـ«آرت دبي»، أنتجها 20 فناناً من العالم.

إلى ذلك، قالت المديرة الإقليمية لـ«آرت دبي» هالة خياط، إنه في الفترة من 29 مارس الجاري وحتى 3 أبريل المقبل، يتجاوز «آرت دبي» الإشكالية الأبرز في الفضاءات الفنية في العالم، وهي المسافة الضمنية بين العمل الفني والمتلقي، من خلال إطلاقه حضورياً، وفق بيئة آمنة، تستوفي أعلى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة «كوفيد- 19»، وتتيح الحركة بين الأعمال الفنية للمعارض المشاركة، وفق إدارة منهجية، بتوفيرها تطبيقاً ذكياً، يوفر فرصة واسعة للمستخدمين، لتسجيل حضورهم، ونيل تجرية مريحة في القاعات المخصصة.

وأضافت أن اللافت في «آرت دبي» هذا العام، حضور «الغاليرهات» من المملكة العربية السعودية، إلى جانب أعمال تتناول السياقات التاريخية والجغرافية في منطقة الشرق وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ما يسلط الضوء على الفنون في منطقة الخليج العربي، وقدرتها على تتويج حضورها في المعارض العالمية.

الدعوة الكامنة

قال المدير الفني لـ«آرت دبي»، بابلو ديل فال، إن التجربة الحضورية، استكشاف جديد لتعزيز الفنون، خاصة بعد الفترات الطويلة التي قضاها الناس في أوج «الجائحة»، والتي أثبتت أن الثقافة حاجة مجتمعية ملحة، وهي الدعوة الكامنة من إقامة «آرت دبي»، التي أعفت من جانب من الرسوم وخفضت التكاليف على العارضين المشاركين، مقدمةً خدمة للمشاركين الذين لم يستطيعوا الحضور إثر تحديات متعلقة بالسفر من بلدانهم، بالاهتمام بتوفير من يقدم أعمالهم الفنية ويتابعها من فريق «آرت دبي».