هدى إبراهيم الخميس: «عام الخمسين» تحول بمسيرة العطاء الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: إنَّ إعلان عام 2021 «عام الخمسين»، يعكس التوجهات الاستراتيجية للإمارات ويرسخ مكانتها الرائدة عالمياً، في مختلف مجالات الحياة من علوم وفنون وآداب واقتصاد وصناعة وابتكار، ويعدُّ بمثابة تأكيد على الرؤية الاستشرافية التي تتحلى بها القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هذه الرؤية الطموحة التي تعبر بنا نحو آفاق تنموية متكاملة في كافة المجالات والقطاعات.

وأكدت أن: التنمية الثقافية ستظل في صلب أهداف واستراتيجية القيادة الرشيدة، ما ساهم في التأكيد على منجزات خطط التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة الإمارات وتميزها إقليمياً وعالمياً، وهذا بفضل ثقافة التفرد التي أرسى دعائمها، المغفور له الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، مؤكدة أن «عام الخمسين سيشهد انطلاقة أكثر تفرداً وشمولاً على كافة المستويات، ونحن في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ومهرجان أبوظبي، نود أن ننتهز هذه الفرصة لنجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بمواصلة العمل المخلص والجاد، للنهوض بقطاع الثقافة والفنون جنباً إلى جنب مع النهضة التنموية الشاملة والاستدامة، ليكون عام الخمسين نقطة تحول في مسيرة العطاء الثقافي محلياً وعالمياً، ومساحة ضوء للمنجز الإبداعي في خدمة الإمارات».