«تنمية المجتمع» توفر فعاليات معرفية احتفاءً بشهر القراءة

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة تنمية المجتمع باقة فعاليات قرائية ومعرفية احتفاءً بشهر القراءة تحت شعار «أسرتي تقرأ»، والتي تستهدف موظفي الوزارة ومراكز أصحاب الهمم ومراكز سعادة المتعاملين التابعة لها على مستوى الدولة، وأفراد الأسرة والمجتمع، بمن فيهم الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، بأنشطة افتراضية تجسد التواصل غير المباشر، في إطار تحقيق مستهدفات شهر القراءة على نطاق مجتمعي.

وحرصت الوزارة على تعميم فعاليات شهر القراءة على الموظفين والمتعاملين والشركاء من المؤسسات الحكومية والجمعيات، بما يحقق توجهات الحكومة ويعزز دور الآباء في غرس وترسيخ حب القراءة لدى الأبناء، وتبني مبادرات هادفة لتعزيز قيمة القراءة كوسيلة لزيادة الترابط بين الآباء والأبناء.

ومن ضمن الفعاليات مبادرات: «روّاد القراءة»، و«مقهى المعرفة - الحق في القراءة»، و«أقرأ مع أحفادي»، و«قصة نجاح»، و«جواز أسرتي الرقمي للقراءة». وخاطبت أنشطة وفعاليات شهر القراءة، فئة أصحاب الهمم، من خلال مبادرات مثل «اليوم القرائي»، و«أمي تقرأ لي»، و«قصتي مع قسم الإعاقات المتعددة»، إضافة إلى فعالية «نقرأ معاً» التي تشهد إطلاق مجموعة قصص «اطمئنوا».