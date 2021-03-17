«ساعة مع كاتب» تجذب المهتمين في «شهر القراءة»

عجمان (وام) - تتواصل فعاليات برنامج «ساعة مع كاتب» الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، بمناسبة شهر القراءة 2021، وتنظمه «عن بعد»، وتستضيف خلاله كتاباً إماراتيين بارزين.

واستضافت الحلقة الثانية من البرنامج، اليوم، الكاتب الدكتور محمد بن جرش السويدي الذي تحدث عن آخر إصداراته، وهو كتاب «مرآة التغيير»، وعن أهمية القراءة، مشيداً بمبادرة «ساعة مع كاتب» التي تجسد اهتمام الدولة ببناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع من خلال التنمية الثقافية.

وثمن السويدي ما تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان من مبادرات رائدة، خصوصاً في شهر القراءة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامها بالارتقاء والنهوض بالمجتمع، وتحفيز الشباب على القراءة والإبداع، ليساهموا في إكمال مسيرة التنمية والعطاء التي خطط لها المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».