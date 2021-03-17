«دبي الدولي للكتابة» يطلق ورش «الخيال العلمي»

دبي (وام) - أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعة من ورش الكتابة التدريبية ذات التوجه العلمي التي ينظمها برنامج دبي الدولي للكتابة، وذلك تماشياً مع حركة التقدم العلمي والتنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.

وتنظم المؤسسة ورشة «رواية الخيال العلمي» التي يقدمها إسلام أبوشكير، وورشة «قصص الخيال العلمي للأطفال» التي تقدمها ري عبد العال، وورشة «الترجمة العلمية» التي يقدمها كامل يوسف حسين.

وتهدف هذه الورش المتخصصة إلى تمكين منتسبي برنامج دبي الدولي للكتابة من أدواتهم الاحترافية في مجال أدب الخيال العلمي، وتنمية حبهم للتعلم والمعرفة المبنية على أسس علمية صحيحة.

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إن برنامج دبي الدولي للكتابة الذي أطلق في أكتوبر عام 2013 بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أثرى الحركة الفكرية والمعرفية داخل الدولة وخارجها وانتظم في صفوفه المئات من الكتاب الواعدين الذين أصبح لهم شأنهم اليوم في عالم الإبداع وباتت كتبهم محل اهتمام القراء والنقاد على حد سواء.

وأكد أن الهدف من البرنامج تشجيع وتمكين المواهب الشابة ممن يمتلكون موهبة الكتابة في شتى مجالات المعرفة من العلوم والبحوث إلى الأدب والرواية والشعر والوصول بهم إلى العالمية.



