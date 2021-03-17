أسبوع ثالث لتنوير العقول من «دبي للثقافة»

دبي (الاتحاد) - في الأسبوع الثالث من مبادرتها «صندوق القراءة الافتراضي» تقدم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ورش عمل وجلسات تنور عقول الآباء والأبناء، وتعلي شأن القراءة، وتعزز ارتباط أفراد المجتمع بها كثقافة وعادة يومية. وضمنه، يقدم «صندوق القراءة» ورشة عمل افتراضية بعنوان «مهارات تلخيص كتاب» يطّلع من خلالها المشاركون على فن ومنهجية تلخيص الكتب.

وسعياً نحو توفير أنشطة حيوية تسهم في تحفيز الأطفال على خلق أعمال فنية إبداعية، تنظم «دبي للثقافة» ورشة عمل «لعبة النرد» باللغتين العربية والإنجليزية، ينتج المشاركون فيها شخصيات مستوحاة من الشخصية الرئيسة للكتاب «بو».

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أما الورشة الثالثة من برنامج الأسبوع التي تُنظَّم تحت عنوان «تأثير القراءة على شخصية الممثل»، فتدعو الممثلين الشغوفين بتطوير مهارات واستراتيجيات القراءة الناجحة في حياتهم إلى الانضمام للمخرجة المسرحية ومدربة الدراما والمهارات الحياتية السورية عبير وكيل لتعرفهم إلى أهمية القراءة في تحفيز الذات الإبداعية، وكيفية تطبيق مهارات القراءة السليمة، وأنواع القراءة، وتأثيرها على خيال الممثل وأدائه.