«أمير الشعراء».. إبداعٌ وتألقٌ نحو الحلم

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت مساء أمس، على سواحل إمارة الشعر «أبوظبي»، الحلقة السابعة وثاني أمسيات المرحلة الثانية من البرنامج الأول والأضخم للشعر الفصيح «أمير الشعراء»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مباشرةً على الهواء من مسرح شاطئ الراحة وعبر قناتي «بينونة» و«الإمارات»، حيث التقت أزاهيرُ الطموح بشغف الكلمات ودفء الأمنيات، لتعانق حلم الشعراء.

«محمد المامي» إلى «الثانية»

وقد تمكن الشاعر الموريتاني «محمد المامي» من الصعود إلى المرحلة الثانية من منافسات «أمير الشعراء»، بعد أن حصل على 72 %.

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5 نجوم من 5 دول

وشارك في ثاني أمسيات المرحلة الثانية من منافساتِ أمير الشعراء، 5 نجوم، حيث نثروا الشعر على شواطئ أبوظبي وأضاءوا الأمسية بكلماتهم وحضورهم وأمانيهم، وقدموا أمسية مفعمة بالشعر والتحدي.

أول نجوم الأمسية، الشاعرة «زينب جبار» من العراق، ألقت قصيدة بعنوان «موردٌ لإحدى ظباءِ مكة»، ومنها:

تعلو ثماري بعيداً عن مدى الكشْفِ، يا حِسَّ ضوءٍ تعدَّى فيَّ ما أُخفي

ولم أُعاتبْكَ بل قبَّلْتُ غفْلَتَها، حينَ العناقيدُ قد قلَّتْ إلى النِّصْفِ !

وقالت لجنة التحكيم: إن قصيدة الشاعرة كانت فائقة بمضمونها ولغتها البليغة والنقية، وإنها تحتوي تعبيرات جميلة وتم حبكها بإتقان.

ثاني نجوم الأمسية، الشاعر «سلطان الضيط» من السعودية، شارك بقصيدة حملت عنوان «أغنیة للطین»، جاء فيها:

هزَّ جذعَ الغموضِ فوقكَ هزَّا والتقطني من التساقطِ رمزا

هاتِ عینیكَ جدولینِ لحزني والتبس بي بشرفةِ الوحي لغزا

ووصفت اللجنة قصيدة الشاعر بأنها صورة فنية مركبة بديعة، وأنها تحمل تجربة عميقة وناجحة.

ثالث النجوم، الشاعر «علي لون» من نيجيريا، قدم قصيدة بعنوان «غَيْمَةٌ تَتَبَتَّلُ في ذَاكِرَةِ القَمْحِ»، ومنها:

(1) مُلْقى

على شجرِ الرُّؤيا

يُؤَوِّلُهُ غيمٌ

وعرافةٌ في الغيب تشعلهُ

(2) يمشي

على سُلمٍ في الروحِ

مرتدياً فضاءَ حلمٍ

بومضِ الحبِّ يغزِلهُ

وأكدت اللجنة أن قصيدة الشاعر الجميلة قد أخذتهم إلى قلب أفريقيا، وأنه قدم قصيدة مليئة بالتعابير الجميلة.

رابع النجوم، الشاعر «محمد عرب صالح» من مصر، وشارك بقصيدة عنوانها «من شرفة في الأَغاني..»، وفيها يقول:

رَهيفاً..

كَخَطْوِ الماءِ في أَضلُعِ الثرى

توكا على الموال حين تعثرا

أَتى في رِكابِ رحالٍ،

وغايتهُ الذرى

وأشارت اللجنة إلى أن الشاعر قدم قصيدة تتفرد في صورها ولغتها وفي رسم النيل ينبوع الحب، وجماليات معانيها.

خامس نجوم الأمسية، «مصعب تقي الدين» من الجزائر، قدم قصيدة بعنوان «أغنية لِبَنَاتِ الشَّمس»، ومنها:

لا تطفئي الوحي سرُّ اللحنِ ما انكشفا، وفي الضلوع مقام بعدُ ما عُزِفنا

وبي شتاءٌ قديمٌ غامَ أسئلةً، حَيْرَى تتطاردُ معنى في المجازِ خفا

وقالت اللجنة: إن القصيدة تشكل لحناً عذباً صورةً وإيقاعاً ومعنىً، وإنه قدم نصاً جميلاً ورائعاً بحضور مميز.

«روناهي مامو» ضيفة الأمسية

حلت الفنانة «روناهي مامو» ضيفة على الأمسية السابعة من الحلقات المباشرة لبرنامج أمير الشعراء، حيث أطلت على المشاهدين بأغنية «أغداً ألقاك» لكوكب الشرق «أم كلثوم».

مجاراة «ميسون بنت بحدل»

شاعرة الأمسية في فقرة المجاراة هي «ميسون بنت بحدل الكلبية»، وأبياتها:

لبيت تخفق الأرياح فيه أحب إلى من قصر منيفِ

وكتب النجوم أبيات مجاراة للقصيدة المختارة على نفس القافية والوزن، التي تعد المعيار الثاني للمنافسة في المرحلة الثانية.

تأهل زينب جبار

أهلت لجنة تحكيم البرنامج الشاعرة زينب جبار من العراق، لتكون بذلك رابع المتأهلين إلى المرحلة الثالثة من البرنامج، فيما ينتظر تصويت المشاهدين كل من (سلطان الضيط من السعودية، علي لون من نيجيريا، محمد عرب صالح من مصر، مصعب تقي الدين من الجزائر).