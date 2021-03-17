«أدنوك» توسع شراكتها مع «أبوظبي لإدارة رياضة السيارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات عن توسعة الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، حيث يتم من خلال هذه الشراكة إطلاق مجموعة واسعة من برامج الصحة واللياقة البدنية المجتمعية، بالإضافة إلى تطوير فعاليات مدرسة السباقات في حلبة مرسى ياس وياس كارت زون.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم توسعة فعاليات الصحة واللياقة المجتمعية، وتطوير تجربة مميزة لمحبي قيادة السيارات في حلبة مرسى ياس وياس كارت زون، وتوفير برامج لياقة بدنية خاصة يستفيد منها الآلاف من موظفي شركة أدنوك وعملائها.

ويحتفل برنامج الفعاليات المجتمعية في حلبة مرسى ياس، والذي استطاع جذب ما يقارب 1.2 مليون زائر حتى الآن بمرور 10 أعوام على انطلاقه، حيث لعب البرنامج خلال هذه الفترة دوراً هاماً في توفير الفرصة أمام جميع فئات المجتمع لممارسة الرياضة بشكل دوري ضمن أجواء مميزة.

ومن المقرر أن يشهد برنامج 2021 عودة أمسيات الصحة واللياقة البدنية الحصرية بالسيدات «فعاليات أدنوك تدرب في ياس للسيدات» مساء كل اثنين، حيث تبدأ هذه الفعالية المميزة باستقبال السيدات حصرياً لممارسة رياضات المشي أو الجري أو ركوب الدراجات في أجواء مميزة وآمنة على مسار الحلبة.

وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «سعداء بتوسيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، والتي تعكس حرص أدنوك على دعم الفعاليات والمبادرات الرياضية التي تركز على تعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع، وذلك تماشياً مع التزام الشركة بدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في الارتقاء بصحة المجتمع ونشر أنماط الحياة الصحية.»

بدوره، قال سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: «سعداء للغاية بالإعلان عن توسيع إطار هذه الشراكة الهامة والناجحة مع أدنوك». وأضاف: «توفر حلبة مرسى ياس منصة لهواة ممارسة أنشطة اللياقة البدنية وعشاق رياضات المحركات من مختلف المستويات لتطوير مهاراتهم ومواهبهم وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أسلوب حياة نشيط وصحي. وتضمن الشراكة مع أدنوك مواصلة هذه المسيرة وتوسيع نطاقها وأثرها».