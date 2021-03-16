هالة سليمان: «الراوي» تحسن الذائقة القرائية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

يبدو أنَّ السؤال القديم الحديث «كيف يمكن أن نؤثّر في ذائقة الناس؛ فنجذبهم إلى القراءة؟» يتجدد بطرق مواكبة؛ منها عرض المادة الثقافيّة على القارئ، ولفته إلى الإحساس الجميل الذي يستفزّ أُذنَهُ قبل أن يحرّك شفتيه لتتبع الأسطر أو التركيز في متن كتاب، وهو ما تحققه منصّة «الراوي»، العمل المؤسسي البحريني، الذي انتشر خليجيّاً وعربيّاً وفتح أبوابه نحو العالميّة من خلال الترجمات، إذ تقدّم المنصة باحترافات صوتيّة تخضع لشروط الإحساس بالمادة الأدبيّة في حواراتها وفضاءاتها وأسئلتها الذاتية والإنسانيّة، وما على القارئ إلا أن يتابع الاستماع أو يعرض عن هذا المحتوى، باحثاً عن محتوى أو موضعٍ آخر في هذه المنصّة الإلكترونيّة الصوتيّة، التي تجاوزت الكتابينِ: الورقي والرقمي إلى قراءة الكتاب للمتصفحين، لتسري ذبذبات الإبداع والثقافة والفكر عبر أسماعهم إلى أفئدتهم وحواسهم.

ويبدو أنّ قول الشاعر العربي العباسي بشار بن برد «والأذن تعشق قبل العين أحياناً»، بات محلّ استلهام ولكن بطريقة أخرى؛ فها هي «منصّة الراوي» تشتهر بثقة وهدوء في منطقة الخليج وفي مراحل قادمة في المنطقة العربية، وتتوسّع بتوسّع الشراكات المؤمنة بهدف نشر الثقافة، كما تقول مؤسسة المشروع هالة سليمان، التي تنطلق، من أنّ الأمر أبعد من كونه تسجيلاً صوتيّاً، أو قضاء على الملل، وإن كان إشغال وقت الناس بالمفيد مُتضمّناً في فوائد المنصّة؛ فهو مخاض لعمل أشبه ما يكون بخليّة نحل نشيطة في عمل مستمر وتنسيقات واختيارات وأخذ موافقات لدور نشر أو مؤلفين في موضوع حقوق الملكيّة الفكريّة، والبحث عمّن يمكن أن يحمل في صوته مشاعر الكتاب وأحاسيسه ومتطلّبات المادة التي يشتمل عليها.

وتقول: «الموضوع تعدّى كونه نقل فكرة ما إلى القارئ، بل بات مشروعاً يتوخّى تغذية العقول والوجدان العربي بما هو مفيد، ولا شكّ أنّ في هذا اختياراً دقيقاً للمرغوب قراءةً، وأيضاً لما نعتقد بجدواه في توسيع دائرة الثقافة ونشر الإبداع والتعرّف إلى أفكار الكُتّاب وهمومهم وقضاياهم الفلسفيّة والفكريّة التي يضمّنونها كتبهم ومؤلفاتهم، ولذلك فقد كان نجاح المشروع وانطلاقته قبل أربع سنوات، معتمداً على مدى التطوير فيه وانفتاحه على عنصر الترجمة والتشبيك مع الجهات الواثقة بانتشاره». وتؤكّد سليمان معنى أن تكون شغوفاً بعمل أو تسعى إليه، في ظلّ فريق كامل ومتكامل في أدواته وإخلاصه للمشروع، فهو وإن كان مؤسسوه ثلاثة أشخاص (هالة سليمان ومحمد إبراهيم وأميرة القبيطي)، فإنّ هذه المؤسسة التي استطاعت أن تضم 400 راوٍ لأكثر من 20 مؤسسة نشر، تجعل من العمل ممتعاً وذا ديمومة وجدوى ثقافيّة وإحساس بالنجاح.

وتوضّح أنّ العمليات الجارية في المشروع تصب في تطوير ثلاثة عناصر: المحتوى، والتطبيق، وجودة العمل، ولذلك فهي عمليّة تنبني على عمل متعب، يعود بالفائدة على القارئ والذهنية العربية والوجدان العربي أيضاً في غزوه بالثقافة والفكر والإبداع.

ومن فوائد المؤسسة، وفقاً لسليمان، أنّ اللغة فيه تصل إلى قلب القارئ وعقله غير مشوّشة، بمعنى أنّها سليمة من الأخطاء ومضبوطة على أيدي متخصصين، وهو ما يضيف قوّةً وثقةً لدى المتلقي، موضحة: «إنْ تهاونا في هذا الأمر، ضاع عنصرٌ أصيل من عناصر المنصّة، وهو جودة اللغة أو شكل المحتوى الذي يحمل جوهره المختار بناءً على دراسات وتقييمات ورؤية مسبقة للإفادة».

وتقول سليمان: «من واقع الأرقام التي حصلنا عليها من استباناتنا ودراساتنا لمعرفة الأثر الإيجابي ونسبة الانتشار والرضا، وجدنا 115 ألف مستخدم يستمعون إلى محتويات منصّة الراوي، من أكثر من 92 دولة، و100 ألف شخص قاموا بتحميل التطبيق، ما يعكس الثقة بالعمل ووجود السوق والشراكات المقتنعة بهذه المنصّة». وعن قيمة التجسير مع المؤسسات الشبابيّة والجهات الوطنيّة لدعم القراءة ومحتواها الجيّد، ترى أنّ المنصّة أثبتت قيمة الثقافة في تغيير سلوكات ونفسيّات القراء إلى الأفضل؛ باعتبار عوالم الكتابة ذات تأثير تاريخي، فلدى كلّ كاتب أسئلته وحواراته وإفاداته التي يبوح بها لجمهوره، فكانت المنصّة وسيطاً لنقل هذه الأفكار والأسئلة والمعارف إلى الجمهور، عبر حناجر وقلوب تنسجم مع هذه المؤلفات، لغةً وإحساساً واحترافاً، وفق شروط فنيّة تستند إلى جودة اللغة والترجمة الاحترافيّة، في مشروع رائد، كان التفكير فيه عام 2016.

بين الثقافة والتجارة

حول التشابك بين المسؤولية الاجتماعيّة والثقافية، والشق التجاري لمشروع «الراوي»، ترى أحد مؤسسي المنصية هالة سليمان أن المنصّة استثمار ناجح، وشراكة ناضجة تقوم على الإفادة المتكاملة، عبر الإعلام الاجتماعي في وصول الكتاب التقليدي الذي كان يصل في حدوده العليا إلى ألفي كتاب في العادة، إلى نسخ صوتيّة هائلة وجمهور كبير، فكان من الطبيعي أن تفوز المنصّة بجوائز أثبتت قيمة التصميم والشراكة والرؤية الجماعية في هذا العمل، ومنها الفوز بخمس جوائز على مستوى مملكة البحرين والخليج والعالم، مثل جائزة «أفضل تطبيق للمؤسسات الناشئة- الجائزة الحكومية الإلكترونية السنوية»، وجائزة «رواد القصر» ضمن فئة اختيار الجمهور، وجائزة «محمد بن راشد للمؤسسات الناشئة» كأفضل مؤسسة ناشئة.