المكتبات العامة.. محتوى ثري وفعاليات هادفة

دبي (الاتحاد)

شاركت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، في ندوة افتراضية نظمتها مكتبات أبوظبي العامة أمس الأول، تناولت تجربة المكتبات العامة في الترويج للقراءة، ودورها في ترسيخ ثقافة التعلم والبحث، مسلِّطةً الضوء على ما تضمُّه مكتبات دبي العامة من محتوى ثقافي ومعرفي ثري، وما تحتضنه من فعاليات تعزز عادة القراءة في المجتمع، وإتاحة منصة للتعريف بالكتّاب الإماراتيين والمقيمين.

واستعرضت إيمان الحمادي، رئيسة قسم شؤون المكتبات بالإنابة في دبي للثقافة، خلال الورشة المحاور الرئيسة لاستراتيجية «دبي للثقافة»، الهادفة إلى دعم مواهب الإمارة وتمكين المشاركة الفاعلة من أفراد المجتمع، وخلق منظومة اقتصادية محفزة للإبداع بما يسهم في الاقتصاد الإبداعي، ووضع دبي على الخريطة الثقافية العالمية، وصون التراث الثقافي المادي وغير المادي، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنةً للإبداع، ملتقىً للمواهب.

وأشارت الحمادي إلى المحتوى الثقافي والمعرفي الثري، الذي يعمل فريق مكتبات دبي العامة على توفيره للجمهور، مقدِّمةً نبذة عن محتوى التواصل الاجتماعي على حساب «إنستغرام» المكتبات @dubaipubliclibraries، الذي يسهم في إثراء معارف أفراد المجتمع عن طريق الملخصات القصيرة للكتب، والمقولات الشهيرة لأبرز الكتاب والمفكرين. إلى جانب قراءات قصص أطفال.

وتطرقت إلى مبادرة «مدارس الحياة»، التي أطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة «دبي للثقافة»، في يناير الماضي،. وقدّمت الحمادي لمحةً عن البرامج والفعاليات التي تحتضنها مكتبات دبي العامة، بهدف نشر الوعي الثقافي في المجتمع الإماراتي واكتشاف المواهب وتحفيزها، والمساهمة في رفع نسبة الإنتاج في المحتوى المعرفي المتميز، لافتة إلى مخيمات الصيف والشتاء والربيع التي تنظمها المكتبات.