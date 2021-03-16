عبدالله العويس: ندوة شهرية للسرد في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أكد عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، أنه من خلال مواكبة الحركة الثقافية على المستويين المحلي والعربي، ظهر التنامي الكمي والنوعي للسرد في مجال الرواية والقصة القصيرة، لافتاً إلى أنه وانطلاقاً دور الدائرة بتوفير مناخات تساعد المبدعين على العطاء النوعي، تم إقرار ندوة ملتقى شهري للسرد.

وقال: «يستضيف الملتقى نقاداً من الإمارات والدول العربية لتعزيز العلاقة بينهم، خاصة أن تفاعلهم سينعكس إيجاباً على النتاج الإبداعي، كما إن الحضور سيكتسب مهارات جديدة في قراءة المنتج الإبداعي ما يرفع مستوى الذائقة القرائية لديه».

وأوضح العويس: «الروايات التي تفوز بجوائز محلية، أسهمت في زيادة اهتمام القراء بالسرد، ليس على المستوى العربي فقط بل عالمياً، من خلال الإقبال الذي يحظى به الإبداع العربي المترجم إلى لغات عالمية، خاصة أثناء المشاركة في معارض الكتب العالمية». جاء ذلك أثناء افتتاح ندوة «ملتقى السرد» في الشارقة، أمس، تحت عنوان: «رواية ما بعد الحداثة التجريب من التقليدي إلى المغامرة».