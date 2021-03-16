«معرض421».. أفلام وورش عمل ومعارض فنية

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد «معرض421»، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، محادثات وورش عمل فنية ومعارض متنوعة خلال شهر مارس، لإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها عبر طيف واسع من الممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتشمل هذه الفعاليات معرض «طفو»، الذي يقدم أعمال الفنانة والمخرجة السينمائية ستيفاني كوميلانغ والذي يعرض حتى 30 مارس 2021، معرض «ميناء زايد: تأملات في مستقبل ماضٍ»، وهو معرض الصور الذي يقام شراكة مع جلف فوتو بلس، ليوثق ميناء زايد من خلال الفوتوغرافية السردية، إضافة إلى النسخة الثالثة من معرض «100/100، أفضل مائة ملصق عربي»، الذي يحتفي بالمشاركات الفائزة في المسابقة التي تقام كل عامين والمعنية بفنون التصميم الجرافيكي في العالم العربي، كما سيقام خلال فترة المعارض برنامج عام للجمهور يشمل جلسات حوار يقدمها الفنانون المشاركون.

«معرض421».. أفلام وورش عمل ومعارض فنية

ويعرض «معرض421» مجموعة من الأفلام منها، «خارج البلاد»، من إخراج يون سنگا، حيث تترك النّساء الفلبينيّات بلادهنّ ليعملن خارجها كعاملات منزليّات أو كمربّيات، تاركات في سبيل هذا العمل أطفالهنّ ومسلّمات بأنفسهنّ إلى المجهول، وفي إحدى مراكز التّدريب العديدة المختصّة بالعمل المنزليّ، تستعدّ مجموعة من المتدرّبات لمواجهة مشاعر الحنين إلى الوطن والانتهاكات المحتملة الّتي تنتظرهنّ، ويلعبن في تمارينهنّ أدوار العاملة وربّة العمل بالتّبادل.

يسلّط هذا الفيلم الضّوء على قضيّة العمالة في عالمنا المتعولم، ويؤكّد على قوّة إرادة هؤلاء النّساء وعلى تآخيهنّ وعلى الاستراتيجيّات الّتي يستحدثنها لمواجهة المحن الّتي تنتظرهنّ في المستقبل القريب.

أما «100/100 أفضل مائة ملصق عربي»، فهي مسابقة ملصقات للاحتفاء بأفضل الملصقات العربية في العالم، ويهدف الحدث إلى توثيق الثقافة البصرية المعاصرة في العالم العربي من خلال اختيار أفضل الملصقات العربية والاحتفاء بها، لتكون بمثابة منصة تلهم وتربط وتعلم المواهب الجديدة والأكاديميين والمهنيين في جميع أنحاء العالم.

تقام جلسة المحادثة 20 مارس 2021، مع أعضاء لجنة التحكيم لتسليط الضوء على ممارسة تصميم الملصقات باعتبارها شكلاً مهماً من أشكال التواصل مع المجتمع، بالإضافة إلى إثارة نقاش حول دوره وشكله ومحتواه وتنفيذه الفني.

وبالتعاون مع جلف فوتو بلس، تستكشف جولة التّصوير هذه بساعاتها الثّلاث منطقة ميناء زايد سريعة التّغيّر، من خلال معرض «ميناء زايد: تأملات في مستقبل ماضٍ»، حيث يتموضع معرض421 على حدود ميناء زايد بين منطقة صناعيّة من المستودعات الّتي تصنع مشاهد أنيقة وقاسية والعديد من أسواق أبوظبي الشّعبيّة كأسواق الأسماك والتّمور والخضراوات.

وسيتلقّى المشتركون في جولة التّصوير هذه إرشادات عمليّة ونصائح حول التّأطير والتّصوير بالضّوء الطّبيعيّ والاستحكام الخلّاق في الكاميرا من مرشدة ودليلة في التّصوير الفوتوغرافيّ، وأثناء إطّلاعهم على الأسواق في المنطقة، سيتعلّم المشتركون الممارسات المثلى للتّقرّب من الغرباء في الأماكن العامّة إضافة إلى كيفيّات التقاط صور عفويّة ومفتعلة تشكّل انعكاساً أصيلاً للحياة اليوميّة في أبوظبي.



