تشكيل اللجنة العلمية لـ «أبوظبي للغة العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تشكيل اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية التابع للدائرة برئاسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية. وتضم اللجنة، تسعة أعضاء من نخبة كبار العلماء والخبراء والباحثين في مجالات العمل الثقافي، ما يعزز مكانة المركز وحضوره محلياً وعربياً وعالمياً.

إلى ذلك، قال المبارك: «يعمل مركز أبوظبي للغة العربية على الارتقاء بلغة الضاد وتعزيز مكانتها وريادتها في المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية، وتأتي اللجنة العلمية للمركز لتشكل داعماً إضافياً يساهم في تحقيق الأهداف التي تأسس المركز من أجلها، من خلال تقديم رؤية علمية شاملة ومتكاملة تمكن المركز من دعم صناعة المحتوى العربي وتعزيز البحث العلمي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه اللغة العربية».

محمد خليفة المبارك

وأضاف: «يأتي تشكيل اللجنة العلمية للمركز في إطار تفعيل قيم الشراكة والتعاون مع خبراء ومتخصصين كأحد ركائز التطوير المستدام والارتقاء بالعمل الثقافي. وخاصة أنّ العقول المفكرة والقامات العلمية من أعضاء اللجنة، ستشكل قيمة مضافة تعمل بالتعاون مع فريق المركز، لتجسد وحدة عمل متخصصة تقود جهود البحث والتطوير من خلال تقديم الاقتراحات المستندة إلى التجارب الناجحة، وأفضل الممارسات مع الأخذ بالاعتبار الطبيعة المتفردة التي تتميز بها اللغة العربية».

وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في الـ 8 من مارس الجاري بعد اختيار موزة الشامسي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، كمقرر للاجتماع، لمناقشة برامج مركز أبوظبي للغة العربية، وأهمية الترويج للأعمال الأدبية العربية التي كان لها تأثير كبير على الثقافات الأخرى، كما ناقش الأعضاء خلال الاجتماع مبادرات استراتيجية، مثل المجلة التي تعد جزءاً من استراتيجية المركز، بالإضافة إلى آليات عمل مقترحة لبعض المشاريع المتعلقة ببرامج المركز الرئيسة.

وتتولى اللجنة العلمية تقديم التصورات العلمية للمركز، وتقديم توصيات ومقترحات بشأن الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها المركز، أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها، وكذلك تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير رؤية المركز وسياسات المحتوى فيه، بالإضافة إلى تقديم المقترحات العلمية في مجالات النشر والمكتبات والتقنيات والأنشطة والفعاليات.

كما ستعمل اللجنة على تقديم كل ما من شأنه دعم وتحقيق أهداف المركز، وفتح آفاق التعاون مع مراكز البحث المتخصصة ذات الصلة بعمل المركز عربياً وعالمياً، بالإضافة إلى تقديم أجندة متكاملة للمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تحقق هذه الأهداف.

أعضاء اللجنة

تضم اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية: د. باولا سانتيان غريم المستعربة والمترجمة الحاصلة على الدكتوراه في اللسانيات العربية من جامعة غرناطة بإسبانيا، ود. بلال أورف لي، أستاذ كرسي الشيخ زايد للدراسات العربيّة والإسلاميّة ورئيس دائرة العربيّة ولغات الشرق الأدنى في الجامعة الأميركيّة في بيروت، ود. خليل الشيخ باحث وأكاديمي، ود. صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية في جمهورية مصر العربية، ود. عبد الله محمد الغذامي، أستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك سعود في الرياض، وعبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، ود. فيتالي نعومكن، أحد كبار الباحثين في مدرسة الاستعراب الروسية المعاصرة، ود. محسن جاسم الموسوي، أستاذ الدراسات العربية والمقارنة في جامعة كولمبيا، ود. هنادا طه-تامير التي تشغل كرسي الأستاذية في اللغة العربية، بالإضافة إلى كونها العميد المساعد للبحوث والتطوير في كلية التربية، جامعة زايد.