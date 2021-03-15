«هارت» منصة رقمية عالمية لتبادل الفنون

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة «الإمارات يونايتد»، الراعي الرسمي لمؤسسة أبوظبي للفنون، أمس الأول، منصتها الرقمية الجديدة «هارت» (HART)، بهدف توفير منفذ تداول تجاري للاستثمار أمام المنظمات الفنية ومحبي الفنون الشباب والمحترفين.

وقال مؤسس منصة «هارت»، رئيس «الإمارات يونايتد»، ومؤسسة أبوظبي للفنون حامد بن محمد خليفة السويدي: «توفر «هارت» قدرات متطورة في مجال التكامل التكنولوجي للمساهمة في رسم المشهد الإبداعي، من خلال التفاعل بين أصحاب المواهب، وتوفير منصة تجارية واسعة تضم الهواة والمحترفين بدءاً من دولة الإمارات». وأضاف: «المنصة تتيح نموذج اشتراك عضوية مرن يضم ثلاث صالات عرض مفتوحة بطريقة ديناميكية وفقاً لمعايير معينة، مع الاستفادة من تقنية «البلوك تشين» لتقليل التكلفة ورفع كفاءة تعاملاتهم».

وأضاف «لاقت هذه المنصة، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، اهتماماً كبيراً من قبل منظمات فنية عالمية وعائلات مالكة أوروبية لعرض أعمالهم ومقتنياتهم الفريدة».