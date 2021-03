شيبرد فيري يكشف عن أولى جدارياته بـ«دبي للتصميم»

دبي (الاتحاد) - كشف الفنان العالمي المعاصر وأحد الرموز الثقافية المعروفة عالمياً شيبرد فيري، عن لوحة جدارية جديدة في حي دبي للتصميم، حيث عمل فيري على مدار أيام في الحي، الذي يُعد مركزاً عالمياً لكبريات شركات التصميم والإبداع وملتقى للمواهب في هذا المجال.

يضيف هذا العمل إلى سجل دبي الحافل عملاً فنياً بارزاً يستقطب المقيمين والزوار والمهتمين، ويؤكد موقع الإمارة العالمية في مجالات الثقافة والفنون والتصميم، ويعزز مكانتها ضمن شبكة «اليونسكو» للمدن المبدعة، ويشكل العمل الفني ضمن حي دبي للتصميم جزءاً من برنامج زيارة الفنان العالمي إلى دبي، حيث يعرض مجموعة أعمال فريدة في «أوبرا غاليري».

شيبرد فيري

ويشتهر الفنان العالمي شيبرد فيري بعمله الفني «الأمل» الذي أتمه عام 2008 ويصور الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، ليتحول بعدها العمل إلى أيقونة تستخدم في العديد من المناسبات والحملات الكبرى، كما اشتهر فيري بحملة تحمل عنوان «نحن الشعب»، حيث رسم فيها مجموعة من الصور التي تعكس تنوع المجتمع الأميركي.

ويمكن مشاهدة الجداريتين اللتين أبدعهما فيري بين المبنيين 10 و11 في حي دبي للتصميم، وتحمل الأولى عنوان Rise Above Peace Fingers، وهي عبارة عن قبضة تمسك فرشاة رسم تنبت منها زهرة، فيما تحمل الجدارية الثانية اسم Rise Above Dove، وفيها حمامة السلام المعروفة وتشكل اللوحة رسالة عالمية للسلام والانسجام والتعايش، واستخدمت في جميع الجداريات درجات لامعة من الأحمر والأزرق والأصفر إلى جنب الأسود والأبيض بأسلوب شيبرد المميز.

وتتنوع أعمال شيبرد فيري من الملصقات وفنون الشوارع إلى ألواح التزلج والصور الشخصية الرئاسية، وتتراوح بين صور قد تجدها على سطح لوح تزلج إلى عمل يزين الآن جدران معرض الصور الوطني بمؤسسة سميثسونيان بالعاصمة الأميركية واشنطن، وبعد أن أنهى تحصيله الدراسي في مدرسة رود آيلاند للتصميم، ابتكر فيري ملصق «Andre the Giant has a Posse»، والذي تطور آنفاً ليصبح العلامة التجارية لملابس OBEY GIANT.

وقال شيبرد فيري: «هناك قواسم مشتركة بين دبي والولايات المتحدة أكثر مما يعتقد كثير من الناس، فبالإضافة إلى تشجيع الصناعات الإبداعية النابضة بالحياة، كلاهما يعزز العدالة والسلام والتسامح.. لقد كنت متحمسا للغاية لاستكشاف هذه القيم المهمة، وأنا ممتن لـ«أوبرا جاليري» وحي دبي للتصميم لمنحي الفرصة لإبداع عمل يحتفي بالتشابه بيننا بدل استحضار الاختلافات، ولا أستطيع تخيل مكان أفضل لأول جدارية أرسمها في المنطقة من حي دبي للتصميم».

وحول اللوحة الجدارية الأولى، أضاف شيبرد قائلاً: «القبضة رمز للقوة والتمكين، وفرشاة الرسم ترمز للفن، والزهرة نمو وازدهار».

من جانبها، قالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم d3: «نحن سعداء لاستضافة فنان عالمي مشهور مثل شيبرد، حيث تلهمه دبي بتراثها الثقافي الغني والمتنوع، عندما تواصل معنا لاستكشاف إمكانية القيام بشيء ما هنا، كنا متحمسين لأن الفن مرتبط جوهرياً بهويتنا الفريدة، ويحافظ على مكانة الحي ملتقى نابضاً بالحياة، ويعزز حب الاستطلاع وانخراط الناس في الأنشطة ويستنهض العقول المبدعة». وأضافت «نحن فخورون باختيار شيبرد لحي دبي للتصميم كأول مكان في المنطقة يبدع فيه تصميم جدارية جديدة، وبلا شك هذه اللوحة الجدارية الجديدة ترسخ مكانة دبي كوجهةً عالمية للتصميم والإبداع».