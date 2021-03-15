«أمير الشعراء» يواصل سباق القوافي بمسرح شاطئ الراحة

أبوظبي (الاتحاد) - يواصل سباق القوافي تألقه في لؤلؤة العواصم أبوظبي، مساء غد الثلاثاء، في سابع حلقات البث المباشر وثاني حلقات المرحلة الثالثة من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي بينونة والإمارات.

يقدم 5 شعراء من نجوم البرنامج قصائدهم الشعرية أمام لجنة التحكيم، وسيتم تقييمهم وفق معايير تنافسية مليئة بالتحديات من خلال مرورين لكل شاعر، وفي المرور الأول يُطلب من كل شاعر تقديم قصيدة ‏مقفاة وموزونة وحرة الموضوع، وتتكون من ثمانية إلى 10 أبيات، أو قصيدة تفعيلة مكونة من 15 إلى 18 مقطعاً، أما في المرور الثاني فيُطلب من الشعراء كتابة 5 أبيات مجاراة على القافية والوزن نفسهما لقصيدة من اختيار اللجنة لشاعر من كبار شعراء العرب ارتبطت قصيدته المختارة بالوجدان فخلدت حروفها في ديوان العرب، حيث يتأهل شاعران من الشعراء المشاركين في الحلقة، واحد بقرار لجنة التحكيم (50 درجة)، وواحد بتصويت الجمهور (50 درجة).

وكانت الحلقة الماضية قد أسفرت عن تأهل الشاعر عمر الراجي من المغرب، بعد حصوله على 48 درجة، ليكون بذلك أول المتأهلين إلى المرحلة الثالثة من البرنامج.

أما الشعراء حنان فرفور من لبنان، محمد التركي من السعودية، محمد المامي من موريتانيا، وهبة شريقي من سوريا، فواحد منهم يمتلك فرصة الانضمام إلى زميله للمحطة القادمة عن طريق دعم المشاهدين وتصويتهم عبر التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء»، حيث يستمر التصويت لغاية وقت إعلان النتائج مطلع الحلقة السابعة.