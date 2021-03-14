«دبي للثقافة».. ترسخ ممارسة القراءة كعادة يومية

دبي (وام)

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إلهامها لأفراد المجتمع، وخاصة جيل المستقبل، لاستكشاف عوالم المعرفة وتحفيزهم على ممارسة القراءة كعادة يومية متأصلة، عبر فعاليات الأسبوع الثاني من «صندوق القراءة» 2021 الذي أطلقته بحلّة رقمية هذا العام.

ضمن برنامج الأسبوع، كانت هناك رحلة ممتعة مع ورشة بعنوان «السرد القصصي برؤية جديدة»، استكشفوا عبرها فن السرد القصصي وقوة تأثيره من خلال الكتاب الغامر «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأتاحت هذه الورشة للمشاركين فرصةً ثمينةً للتفاعل مع الأسلوب السردي الذي استخدمه سموه في رواية محطات رئيسة في مسيرة حياته الشخصية، وتعلُّم التقنيات المؤثّرة التي يمكن تطبيقها في قصصهم، كل بأسلوبه، إلى جانب إدراك أهمية امتلاك مهارة السرد في تطوير القدرة على التواصل مع الآخرين، وتنمية المهارات المعرفية والعاطفية والاجتماعية الأخرى.

أُقيمت الورشة، أمس الأحد، عبر برنامج «تيمز»، وقدمها «جمال كريم»، وهو ريادي شغوف في مجال تنمية الشباب، يتمتع بخبرة متميزة في الخطابة، والتدريب المهني. واستهدفت فئة الشباب من عمر 15 وما فوق.

أما في يوم 17 مارس الجاري، فالجمهور سيكون على موعد مع جلسة ثرية بعنوان «المرأة في الشعر اليوناني والعربي»، تقام بالتعاون مع مركز الثقافة والأدب اليوناني والعربي، وهو مركز غير ربحي يهدف إلى فتح باب الحوار والنقاش من خلال البرامج الهادفة إلى زيادة الوعي بالأدب والشعر اليوناني والعربي، وتعزيز الروابط والعناصر المشتركة بين الثقافتين العربية واليونانية.

الجلسة عبارة عن أمسية شعرية يقدمها المركز، من خلال حوار مع الشاعرات، نجوم الغانم من الإمارات، ولمياء المقدم من تونس، وعائشة السيفي من سلطنة عُمان، وليلي ميخائيليذي من قبرص وأثينا باباذاكي من اليونان، ويتناول هذا الحوار موضوع المرأة كمبدعةٍ، وحضورها كموضوع ملهم في الشعر.

وانطلاقاً من إدراكها مدى التأثير الإيجابي للتعاون والشراكات المحلية والدولية في تعزيز التقدم المعرفي، تسعى «دبي للثقافة» من خلال هذه الجلسة إلى تسليط الضوء على الكتاب والشعراء الإماراتيين والعرب، ما يتيح الفرصة لدعم الصناعة الإبداعية والمواهب المبدعة المحلية، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي على الساحة الثقافية العالمية.

وللصغار واليافعين أيضاً حصّتهم في هذا الأسبوع، حيث سيكون بانتظارهم في يوم 18 مارس، ورشةً ممتعة ومفيدة باللغة العربية تحت عنوان «اصنع مفكرتك القرائية» من الساعة 10:00 إلى 11:00 صباحاً.

تقدم الورشة شيخة البدواوي، وهي موظفة في قسم الأطفال بمكتبة حتا، شغوفة بمهارات عديدة كالرسم والخياطة والأشغال اليدوية، وحاصلة على الميدالية الفضية في مسابقة بطولة دبي العالمية للضيافة.

وستُطلع البدواوي المشاركين على كيفية عمل مفكرة قرائية للكتب التي يقرؤونها بطريقة سهلة ومبتكرة، ويمكن الانضمام إلى الجلسة عبر برنامج «تيمز».



