«ثقافية الشارقة» تكرم مؤلفي إصداراتها

الشارقة (الاتحاد)

كرم عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، أمس، عدداً من مؤلفي إصداراتها. وقال: «تولي الدائرة الاهتمام بالمبدعين، وتحرص على إبقاء التواصل معهم، وفي هذا الإطار يأتي تكريمنا لهذه الكوكبة، ممن أسهموا بإثراء الثقافة والمكتبة العربية». وكرمت الدائرة هند المشموم عن كتابها «قضايا المرأة في الرواية الإماراتية». والسيد رمضان السيد، عن ديوانه الشعري «بصيص البوح»، المتضمن 21 قصيدة. وأسماء الكتبي، عن مجموعتها القصصية «لا شيء يضاهي حليب القطة»، والتي تضم 12 قصة.

وعائشة مصبح العاجل، عن كتابها «كلمات للآتي»، وهو مجموعة مقالات ودراسات ثقافية.

وحسن علي النجار، عن كتابه «المكان في الشعر؛ إبراهيم محمد إبراهيم نموذجاً». وشيخة الجويعد، عن مجموعتها القصصية «كتاب روضتي السعيدة» الموجهة للفئة العمرية من 4 إلى 5 سنوات. وعبدالقادر هاشم الياسي، عن كتابه «الحروب الصليبية؛ حصار المدن الإسلامية في بلاد الشام». وفتحية النمر، عن مجموعتها القصصية «حكايات من حي النباعة»، التي تضمنت 20 قصة. وعبدالعليم حريص، عن روايته «كوم الخادم» التي تقع في 191 صفحة.