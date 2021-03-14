رحلة عبر فن السرد من خلال «قصتي»

دبي (الاتحاد)

تواصل هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» إلهامها لأفراد المجتمع، وخاصة جيل المستقبل، لاستكشاف عوالم المعرفة وتحفيزهم على ممارسة القراءة كعادة يومية متأصلة عبر فعاليات الأسبوع الثاني من «صندوق القراءة» 2021 الذي أطلقته بحلّة رقمية هذا العام. وينتظر الجمهور رحلة ممتعة مع ورشة بعنوان «السرد القصصي برؤية جديدة»، يستكشفون عبرها فن السرد القصصي وقوة تأثيره من خلال الكتاب الغامر «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. وتتيح هذه الورشة أمام المشاركين فرصةً ثمينةً للتفاعل مع الأسلوب السردي الذي استخدمه سموه في رواية محطات رئيسة في مسيرة حياته الشخصية، وتعلُّم التقنيات المؤثّرة التي يمكن تطبيقها في قصصهم، كل بأسلوبه، إلى جانب إدراك أهمية امتلاك مهارة السرد في تطوير القدرة على التواصل مع الآخرين وتنمية المهارات المعرفية والعاطفية والاجتماعية الأخرى.