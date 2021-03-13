«عينان خضراوان».. طائفية عمياء وصدام فكري

محمود إسماعيل بدر (أبوظبي)

تكتسب رواية «عينان خضراوان» للأديب والإعلامي السوداني حامد النّاظر أهميتها، بما تضمنته من صراعات في دولة تمثل فسيفساء ثقافية وهويات متعددة، مصدّرة تفاصيل حياة شخوص عاشوا وسط حرب وادي العقيق، في المنطقة الواقعة إلى جنوب «طوكر» في أقصى شمال شرق السودان، وهي واحدة من الحروب المنسية التي جرت بين الجارتين السودان وإريتريا في أواخر التسعينيات.

عن دوافعه لكتابة روايته، يقول الناظر: «بدأت بالتركيز على كتابتها عام 2015، عندما شهدت الخرطوم محاكمة الفتاة مريم يحيى بتهمة الرّدّة، ثم حكم عليها بالإعدام قبل أن تسقط عنها الحكومة التّهمة لاحقاً جرّاء ضغوط دولية، وقد ألهمتني قضيتها اختبار الاختيارات الشخصية، وأهمية الحياة الفردانية، مقابل سيطرة التوجهات الجماعية على خيارات الأفراد، وفق المنظور الديني أو السياسي الاجتماعي».

غلاف الرواية

من هذا الفضاء الرمادي خلق الناظر حياة أخرى متخيلة لمريم يحيى، من خلال الفتاة «عرفة»، التي تقع أسيرة في معسكرات الحرب في وادي العقيق، متنقلة من معسكر اعتقال إلى آخر، وتعاني مع رفيقات لها سوء المعاملة والإذلال والمهانة، ولأنها جميلة وتتميز بعينيها الخضراوين، تتعرض للاغتصاب وعندما تنجح في الفرار، تجد نفسها وحيدة وغريبة وفارغة من الداخل وحاملاً، لتجد في النهاية ملجأ في مدينة بورتسودان، حيث يتاح لها تحقيق حلمها بأن تتعلّم في المدرسة، ضمن أحداث جريئة تضج بظلال طائفية عمياء لا ترحم.

للناظر الذي سبق له دخول ترشيحات القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية مرتين في عامي 2016 و2018، عن روايتي «نبوءة السّقا»، و«الطاووس الأسود»، أفق إنساني رحب، فخطابه الروائي موجّه ومبتكر وواع، وثمة تداخل بديع في صياغة الأمكنة والأزمنة، وكذلك تنوّع المنظور لجهة الاستناد على حوائط الشخصيات النسائية الإنسانية في محور السرد، الذي حمل أصواتاً عدة من اللغة من حوار ومونولوج داخلي. جاءت «عينان خضراوان»، مفعمة ومكتنزة بالصور الفنية والجمالية وتناقضات القبح والجمال معاً، وخاصة لوضع الشخصيات النسائية التي بعث المؤلف من خلالها رسائل عن الصدام بين السياسة والدين، والعاطفة والواجب والسلام والحرب. وهو هنا يهزّنا من الداخل وهو يعرض لنا مكابدات وعناء شخصياته في ظل واقع لا إنساني، داعياً إلى بناء عالم مسالم متصالح ينبذ الطائفية والعصبية والقبلية بكل ملامحها المقيتة.