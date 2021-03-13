«الفجيرة الثقافية» تمنح 5 إماراتيات جائزة «المرأة المتميزة»

الفجيرة (الاتحاد)

كرّمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضمن مبادرتها النسائية «واحة حواء»، 5 فائزات إماراتيات في الدفعة الثانية من جائزة المرأة المتميزة 2021، خلال حفل أقامته الجمعية، أمس الأول، بمقرها في إمارة الفجيرة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأميت ياداف رئيس قسم التسويق في «كشخة»، وعدد من أعضاء الجمعية.

تم منح الجائزة إلى الإماراتيات: الكاتبة الدكتورة وفاء أحمد العنتلي، والتربوية مريم مخلوف، والصحفية عائشة الكعبي، والمتطوعة غادة الزعابي، والناشطة الاجتماعية من أصحاب الهمم حليمة اليماحي، تقديراً لإسهاماتهن الوطنية والمجتمعية، وبصمتهن التنموية الرائدة في مختلف مجالات الحياة.

وقال خالد الظنحاني إن الجائزة تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لابنة الإمارات على دورها المتميز في نهضة وطنها ومعانقته الريادة في مختلف الحقول والقطاعات، حيث إن المرأة الإماراتية اجتهدت وتفوقت ونجحت، وكانت ولازالت طموحة وواعدة ومصرة على الريادة العالمية، وهو ما يجعلنا نقف لها اليوم، تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، وقفة إجلال وتقدير لما تقدمه للوطن والمجتمع والأجيال الإماراتية، مشيراً إلى أن الجائزة انطلقت بهدف غرس ثقافة المسؤولية الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أثنى «أميت ياداف» على جهود وعطاءات المرأة الإماراتية، وقال إن الشكر والامتنان أقل ما يمكن أن نقدمه للمرأة الإماراتية التي لطالما أثبتت بصمتها وتميزها وقدرتها على النجاح والتفوق، وبفضل وجود جهات تقدر هذا البذل على غرار مبادرة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، فإن المرأة الإماراتية ستكون تحت أضواء الإشادة باستمرار، بما تنتجه وتمنحه من عطاء متميز لمجتمعها الذي يقدر دورها إلى أبعد الحدود».

وعبرت الفائزات بالجائزة عن سعادتهن وتقديرهن لـ«الفجيرة الثقافية» على تثمين جهودهن وإسهاماتهن المجتمعية ووضعها في خانة التميز بفضل هذا التكريم المشرّف، مؤكدات أن المرأة الإماراتية محظوظة بانتمائها لوطن يشجعها على النجاح، وبقيادة ومؤسسات ومجتمع، يعتبرونها شريكاً رئيساً للنهضة والريادة، ويفخرون بها على الدوام في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.