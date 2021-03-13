احتفاءً بـ«شهر القراءة».. «الثقافة والسياحة» تطلق مسابقة «أنا أعرف»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الموسوعة الشعرية بمركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن إطلاق مسابقة «أنا أعرف»، والتي تنظّمها الموسوعة عبر قناتها الرسمية على منصة تويتر بالتزامن مع «شهر القراءة».

تهدف المسابقة إلى اختبار المعلومات العامة لدى الجمهور، حيث يتم طرح مجموعة من الأسئلة حول مواضيع متعلّقة بالشعر العربي، واختيار 3 فائزين ممن أجابوا بالشكل الصحيح عن كل سؤال، ويحصل كل فائز على مجموعة قيّمة من الكتب الصادرة عن مشروع «كلمة» للترجمة، وإصدارات بقيمة 1000 درهم إماراتي.

قال سعيد الطنيجي، مدير إدارة النشر في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تُسهم مسابقة «أنا أعرف» في إثراء مكتبة المشاركين الخاصة، فنحن نقدّم الفرصة لهم لاكتساب معارف ومعلومات جديدة، كما نمنحهم الفرصة للفوز بمجموعة قيّمة من الكتب بقيمة تصل إلى 1000 درهم، وندعو عشّاق الشعر ومحبي الثقافة للمشاركة في هذه المسابقة واختبار معلوماتهم لفرصة الفوز».

ويمكن المشاركة في المسابقة عبر قناة الموسوعة الشعرية على «تويتر»، ومن خلال وسم #أنا_أعرف، ويتوجّب على المشاركين متابعة حساب الموسوعة (@PE_Abudhabi)، والضغط على زر الإعجاب تحت المنشور الخاص بالمسابقة.