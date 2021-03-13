انطلاق تصفيات «ربع النهائية» المنكوس

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق مساء غدٍ الأحد، المرحلة الثالثة وسادس حلقات البث المباشر من برنامج «المنكوس» بموسمه الثاني، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي وعبر قناتي «بينونة» و«الإمارات».

وسيتنافس خلال حلقة المرحلة الثالثة (ربع النهائي) 8 نجوم، والذين سيقدمون روائعهم أمام أعضاء لجنة التحكيم، وسيتم اختيار نجمين اثنين بقرار لجنة التحكيم (50 درجة)، وأربعة نجوم من خلال تصويت المشاهدين (50)، فيما سيغادر اثنين ميدان المسابقة، ويتبقى 6 نجوم يتنافسون في المراحل النهائية.

وكانت الحلقة الماضية قد شهدت تأهل كل من «سعود سالم آل طينان من الكويت وعبدالله فهد الصخابرة من السعودية»، بقرار لجنة التحكيم، لينضما إلى قائمة ال 8 ضمن المرحلة الثالثة.

أما بقية المتسابقين وهم (سالم ناصر آل سالم من الكويت، سعود ابن جابر آل جوزاء من السعودية، أحمد زايد بو حميد المزروعي من الإمارات، ناصر هادي المنصوري من الإمارات) فينتظرون دعم وتصويت المشاهدين لهم على مدار الأسبوع، لتأهل اثنان منهم للمحطة القادمة من المسابقة من خلال التصويت عبر موقع برنامج المنكوس (www.almankous.ae) أو التطبيق الخاص به، حيث تبقى نجمين من رحلة الأمسية الأخيرة من المرحلة الثانية.

وسبق وأن تأهل من المرحلة الثانية لقائمة ال 8 (المرحلة الثالثة) كل من «هادي بن ربعه» من الكويت، و«مسعود بن شعفول» من السعودية، و«نهيان مبارك المنصوري» من الإمارات«، و»صالح حسين الهمامي«من السعودية».

يذكر أن آلية التنافس في برنامج المنكوس تمر بخمس مراحل رئيسية، حيث تتضمن المرحلة الأولى 3 أمسيات يشارك بها 18 متسابق، وتنقسم درجاتها إلى 50 درجة للجنة التحكيم و50 درجة لتصويت المشاهدين عبر موقع البرنامج (www.almankous.ae) أو التطبيق الخاص به، وفي كل أمسية يتنافس 6 متسابقين يتأهل منهم اثنان بقرار لجنة التحكيم واثنان بالتصويت.

ويكون مجموع المتأهلين للمرحلة الثانية 12 متسابقاً، سيتنافسون بدورهم من خلال أمسيتين تنقسم درجاتها إلى 50 درجة للجنة التحكيم و50 درجة للتصويت، ويتأهل في كل حلقة اثنان بقرار لجنة التحكيم واثنان بالتصويت.

وفي المرحلة الثالثة (ربع النهائية) يشارك 8 متسابقين في أمسية واحدة ويتأهل منهم 6 متسابقين (2 بقرار لجنة التحكيم و4 بالتصويت)، وتتوزع الدرجات كالتالي (50 للجنة التحكيم و50 لتصويت المشاهدين).

أما في المرحلة الرابعة (نصف النهائية) يتنافس 6 متسابقين في أمسية وتقيم لجنة التحكيم أداء المتسابقين من خلال 60 درجة تنقسم إلى 30 درجة خلال الحلقة و30 درجة خلال الحلقة النهائية وبدون خروج أي متسابق ويقوم المشاهدون بالتصويت لنجمهم المفضل، وفي المرحلة الخامسة (النهائية) يتنافس المتسابقون ال 6 ويتم في نهاية الحلقة جمع درجات لجنة التحكيم من 60 درجة مع تصويت المشاهدين من 40 درجة، وبناءً على المجموع يتم ترتيب المتسابقين من السادس إلى الأول.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على 500 ألف درهم إماراتي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 300 ألف درهم، والثالث على 200 ألف درهم، والرابع على 150 ألف درهم، والخامس على 100 ألف درهم والسادس على 50 ألف درهم.



