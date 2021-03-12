بريطانيا ترفض إعادة قطع أثرية إلى اليونان

رفضت بريطانيا إعادة قطع من الرخام إلى اليونان كانت قد استحوذت عليها من معبد "البارثينون" الإغريقي القديم في مدينة أثينا.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مقابلة نشرتها صحيفة "تا نيا" اليونانية، أن تلك الرخاميات المأخوذة من "البارثينون" قبل حوالى قرنين وتطالب أثينا باستعادتها منذ عقود، استحوذت عليها بريطانيا "بصورة قانونية" ويمتلكها متحف "بريتش ميوزيم".

يأتي هذا الرفض البريطاني الجديد قبل أسبوعين من احتفال اليونان بالمئوية الثانية لاستقلالها في 25 مارس 1821.

كان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس طلب رسمياً استعارة الرخاميات لهذه المناسبة.

وأبدى رئيس الوزراء البريطاني، الذي يمضي باستمرار إجازات في اليونان في منزل والده، "تفهمه للمشاعر القوية لدى اليونانيين ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن هذه المشكلة".

لكنه لم يترك أي أمل لإعادة هذه الرخاميات الأثرية التي أُخذت من معبد البارثينون فوق جبل "الأكروبولس"، ونقلها الدبلوماسي البريطاني لورد إلجين إلى العاصمة لندن في مطلع القرن التاسع عشر.

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وقال جونسون إن "الحكومة البريطانية لديها موقف حازم منذ زمن بعيد بشأن هذه المنحوتات وهو أن الاستحواذ عليها حصل بصورة قانونية على يد اللورد إلجين، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها حينها. وبات مفوضو متحف بريتش ميوزيم المالكين القانونيين لها منذ أن أصبحت في حوزتهم".

ودأبت لندن على رفض إعادة هذه الرخاميات قائلة إنها نُقلت من أثينا بإذن من كانوا يحتلون اليونان حينها، لكن السلطات اليونانية ترى في هذه العملية "سرقة".

وذكرت صحيفة "تا نيا" أنها المرة الأولى التي يدلي فيها بوريس جونسون بموقف في هذا الجدل منذ توليه رئاسة الوزراء.

وآثرت أثينا، المدعومة من شخصيات عالمية كثيرة في هذا الموضوع، اعتماد الدبلوماسية سبيلاً للمطالبة باستعادة الرخاميات بدل رفع شكوى قضائية. وقد اقترحت السلطات اليونانية وساطة من اليونسكو، وهي الهيئة الأممية المكلفة شؤون الثقافة والتربية، لكن متحف "بريتش ميوزيم" البريطاني رفض هذا العرض.