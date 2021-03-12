مؤسسة متاحف ألمانية تعيد فتح معارضها

دريسدن (د ب أ)

تعتزم مؤسسة متاحف دريسدن الألمانية (SKD)، وهي أقدم وأشهر مؤسسة متاحف في ألمانيا، إعادة فتح بعض المتاحف يوم الاثنين المقبل، بعد إغلاق دام أربعة أشهر فرضته الحكومة للحد من جائحة «كورونا».

وأعلنت المؤسسة أمس، أن معرض «Old Masters» للصور ومعرض «Sempergalerie» المجاور في مدينة درسدن بشرق ألمانيا، سيكونان أول المعارض التي سيعاد فتحها.

وقالت ماريون أكرمان، المديرة العامة للمؤسسة: «كانت الثقافة، وستظل، جزءاً لا غنى عنه في مجتمعنا، وهو أمر يتضح بشكل متزايد، خاصة خلال الإغلاق».

ومن المنتظر افتتاح المتاحف ال15 التي تقع تحت مظلة المؤسسة تدريجياً، في ظل إجراءات صارمة للنظافة.