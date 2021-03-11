«مجلس الفكر» يستعرض «الدليل العمراني لدولة الإمارات»

هويدا الحسن (العين)

استضاف مجلس شما محمد للفكر، بالتعاون مع نادي كلمة للقراءة، موسى الحالول الأكاديمي والكاتب والمترجم في ندوة قرائية دارت حول كتاب «الدليل العمراني لدولة الإمارات» للكاتبين هِندْركِ بوُليِه وجان ديموغ تزامنا مع شهر القراءة الوطني واليوم العربي للمكتبات.

وقالت الشيخة شما «نقضي مع الحالول رحلة معرفية وإنسانية مراوحة ما بين الماضي والحاضر وتطلعاتنا للمستقبل لوطننا الغالي الإمارات، فقد قدم لنا الكتاب نظرة متعمقة للنمط العمراني في دولة الإمارات العربية المتحدة بين أزمنة مختلفة».

وأضافت «خلقت الأرض مجرد تضاريس وجغرافيا وكائنات تعيش فيها لا يربطها بالمكان سوى جبرية الوجود حتى جاء الإنسان، فبدأت العلاقة التي تربطه بالمكان لتتخلص من الجبرية إلى حرية الاختيار والتعامل مع طبيعة الأماكن، فعاش الإنسان في الجليد وفي الصحراء، وفي الغابات فهو الكائن الوحيد الذي يعيش في كل الأجواء حول الأرض، والعقل هو أداة الإنسان في تطويع العلاقة بينه وبين كل الأماكن».

وقال الحالول «شدني ما في الكتاب من سرد مبدع لحضارة تستحق أن تكون مثالاً على مسيرة قصيرة وعمل جبار»، مضيفاً أن «الطفرة المعمارية في دبي لا تقل أهميةً بالنسبة إلى دولة الإمارات عن ثقافة العمارة الفاخرة في أبوظبي، وأن المتعة التي نِلناها من استكشاف تقاليد البناء القديمة والمشاهد العصرية لا تقل عن المتعة التي نِلناها من رحلاتنا إلى الفضاءات الطبيعية الساحرة المتنوّعة في هذا البلد».