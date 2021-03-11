ملتقيات ومعارض ربيع «الشارقة للفنون»

الشارقة (وام) - يتضمن برنامج ربيع 2021 لمؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من الملتقيات التي تناقش القضايا الملحة في الفن المعاصر، والمعارض التي تضيء على تجارب فنية مؤثرة في المنطقة والعالم.

وينطلق برنامج الربيع بـ«لقاء مارس 2021» الذي تنظمه المؤسسة بشقيه الفعلي والافتراضي بين 12 و21 مارس الجاري تحت عنوان «تجليات الحاضر»، حيث تعاين هذه الدورة من اللقاء تاريخ بينالي الشارقة في الثلاثين سنة الماضية كمبادرة وأسلوب.

وقالت نوار بنت أحمد القاسمي، مدير المؤسسة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» خلال الجولة الخاصة بالصحفيين، التي تسبق افتتاح معارض الربيع في المباني الفنية في ساحة المريجة، إن البرنامج يشمل المعرض الفردي «ريان تابت: الجثة الأجمل» الذي يفتتح غداً ويستمر حتى 15 يونيو القادم في المباني الفنية بساحة المريجة، ويجمع بين عروض كلّف بها تابت حديثاً، وأخرى أعاد ابتكارها من مشروعه «فتات 2016».

وأضافت أن مبنى «الطبق الطائر» يستضيف مجموعة من الأعمال الفنية المعاصرة، وعدداً من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون الجديدة، في معرض «أعمال مبعثرة» من تقييم عمر خليف، مدير المقتنيات وقيّم أول في المؤسسة.

ويُعرض إلى جانب عمل بومغارتن «أعمال مبعثرة»، مقتنيات مهمة جديدة لكل من: يوكسل أرسلان، داوود باي، هوما بهابها، هوغيت كالان، لبينا حميد، تالا مدني، ليونيل ويندت، لينيت يادوم بواكي وآخرين، ويستمد المعرض عنوانه من عمل يحمل الاسم نفسه للفنان المفاهيمي الراحل لوثار بومغارتن، اقتنته المؤسسة حديثاً، كما يضم مجموعة أخرى من الأعمال التي تكشف عن أساليب فنية تشجع المشاهد على التفكير بماهية الخيال الإبداعي ومكوناته.