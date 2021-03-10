«تريندز» يطلق «اقرأ واربح»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «تريندز للبحوث والاستشارات» مبادرة «اقرأ واربح»، تفاعلاً مع شهر القراءة الوطني، تتضمن أسئلة تختبر مهارات القراء في المعلومات العامة، حول أفضل الكتب وأكثرها انتشاراً، على الصعيدين العالمي والعربي، والمؤلفين الأكثر تأثيراً والحائزين جائزة نوبل في الآداب، وغيرها من الأسئلة التي تشجع كل فئات المجتمع على القراءة لمعرفة الإجابات. وستتاح الأسئلة على الموقع الإلكتروني للمركز باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم توزيع جوائز قيمة على الفائزين، ابتداءً من الأسبوع المقبل. وأكد عمر النعيمي، مدير عام «تريندز»، أن إطلاق المبادرة يأتي إيماناً بأهمية القراءة، كونها أحد أهم العوامل في تنمية وعي أفراد المجتمع، وأحد مقومات نهضة الدول، فضلاً عن كونها تنمي المهارات الذاتية والقيادية للأشخاص.

وسبق أن أقام «تريندز» في فبراير الماضي معرضاً افتراضياً للكتاب عرض أحدث الإصدارات، بأسعار تنافسية، لتشجيع الإقبال على شراء الكتب. كما يعتزم «تريندز» تعزيز وجوده في الفعاليات الثقافية، كالمشاركة في معارض الكتاب الدولية.